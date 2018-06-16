Такси протаранило толпу пешеходов в центре Москвы

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в районе дома 4 на улице Ильинка. Автомобиль сперва протаранил дорожный знак, а затем влетел в толпу людей. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших информации не поступало.





В столичном управлении МВД между тем заявили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Находившегося за рулем мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Между тем Life передает, что машина врезалась в группу мексиканских болельщиков. Издание также отмечает, что водитель такси пытался бежать с места происшествия, но его поймали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и две бригады скорой помощи.

В пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) между тем сообщили, что в связи с аварией на улице Ильинка перекрыто движение. Там также уточнили, что авария произошла с участием такси компании "Чекпоинт", у которой нет аккредитации на работу во время чемпионата мира по футболу.