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Такси протаранило толпу пешеходов в центре Москвы

16.06.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Автомобиль такси в субботу вечером врезался в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в районе дома 4 на улице Ильинка. Автомобиль сперва протаранил дорожный знак, а затем влетел в толпу людей. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются, о состоянии здоровья пострадавших информации не поступало.


В столичном управлении МВД между тем заявили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Находившегося за рулем мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Между тем Life передает, что машина врезалась в группу мексиканских болельщиков. Издание также отмечает, что водитель такси пытался бежать с места происшествия, но его поймали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и две бригады скорой помощи.

В пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) между тем сообщили, что в связи с аварией на улице Ильинка перекрыто движение. Там также уточнили, что авария произошла с участием такси компании "Чекпоинт", у которой нет аккредитации на работу во время чемпионата мира по футболу.


 
 
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Автомобиль такси в субботу вечером врезался в толпу людей около Гостиного двора в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города....
 
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