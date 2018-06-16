Мужская сборная Беларуси по волейболу заняла второе место в серебряной Евролиге. В финале турнира наша команда уступила соперникам из Хорватии — 1:3 (16:25, 25:20, 24:26, 23:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: CEV

Подопечным Виктора Бекши в решающем матче в Скопье не удалось уверенно сыграть против нападения балканцев. Блок белорусов оказался недостаточно эффективен.

Тренерский штаб пытался внести изменения в действия на площадке. Однако лидеры атаки хорватов были убедительнее в концовках третьей и четвертой партий.

Диагональный Лео Андрич стал самым результативным игроком встречи — 29 очков. У белорусов отличились Андрей Радюк (12 очков) и Илья Буров (9 очков).

В матче за третье место в серебряной Евролиге сборная Латвии нанесла поражение Македонии — 3:1.

Хорватские волейболисты получили право в следующем сезоне сыграть в золотой Евролиге.

Белорусская команда после перерыва, в августе, сыграет в квалификации чемпионата Европы 2019 года. В «Чижовка-Арене» подопечные Виктора Бекши сыграют с соперниками из Норвегии, Испании и Грузии.