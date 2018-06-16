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Хорваты начали чемпионат мира по футболу с уверенной победы над Нигерией
Сборная Хорватии начала чемпионат мира по футболу с победы над командой Нигерии — 2:0.
Балканцы имели несколько возможностей отличиться в первом тайме, но забили благодаря сопернику. После удара Крмарича мяч рикошетом от Этебо попал в сетку ворот Узохо — 1:0.
Во втором тайме нигерийцы несколько активизировались, но их пыл остудил Модрич, реализовавший пенальти за фол против Манджукича — 2:0.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич (Брозович, 60), Ребич (Ковачич, 78), Манджукич (Пьяца, 86).
Нигерия: Узохо, Шеху, Трост-Эконг, Балогун, Идову, Ндиди, Этебо, Ивоби (Муса, 62), Оби Микел (Нванкво, 88), Мозес, Игало (Ихеаначо, 73).
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Сборная Хорватии начала чемпионат мира по футболу с победы над командой Нигерии - 2:0.
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