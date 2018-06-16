Белорусская почтовая марка вошла в десятку самых красивых в мире

Среди самых красивых марок мира на выставке WIPA она заняла шестое место. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Белпочта».

На первом месте оказались Фарерские острова с блоком «Фарерские ножи», на втором – Бразилия с «Работами Уильяма Шекспира», а на третьем – Лихтенштейн с «Золотой свадьбой Марии и принца Адама II». Беларусь представлял блок из трёх марок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии».

Всего в конкурсе участвовало свыше 70 стран. Международная филателистическая выставка WIPA проводится с 1881 года.