Скончался дирижёр Геннадий Рождественский

Известный дирижёр и пианист Геннадий Рождественский скончался на 88-ом году жизни.

Музыкант умер утром 16 июня после продолжительной болезни.

Геннадий Николаевич Рождественский – советский и российский дирижёр, композитор, пианист, музыкально-общественный деятель и педагог. Более 50 лет он работал с различными российскими и зарубежными музыкальными коллективами, а среди его учеников десятки известных исполнителей. В начале 2000-ых Рождественский был художественным руководителем Большого театра.