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Скончался дирижёр Геннадий Рождественский
Известный дирижёр и пианист Геннадий Рождественский скончался на 88-ом году жизни.
Музыкант умер утром 16 июня после продолжительной болезни.
Геннадий Николаевич Рождественский – советский и российский дирижёр, композитор, пианист, музыкально-общественный деятель и педагог. Более 50 лет он работал с различными российскими и зарубежными музыкальными коллективами, а среди его учеников десятки известных исполнителей. В начале 2000-ых Рождественский был художественным руководителем Большого театра.
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Известный дирижёр и пианист Геннадий Рождественский скончался на 88-ом году жизни.
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