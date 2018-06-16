В Канаде сразу три человека стали законными опекунами одного ребёнка

На территории Канады официально разрешены полиаморные отношения, но усыновление такое семьёй ребёнка произошло впервые.

Официальным опекуном младенца стала семья, состоящая из двух мужчин и одной женщины. Решение вынес Верховный суд провинции Ньюфаундленда и Лабрадора.

В решении суда значится, что по закону официальными родителями могут быть только два человека, но судья посчитал, что эти нормы идут в разрез с современными представлениями о семье, так как сейчас в обществе наблюдаются более сложные семейные отношения.