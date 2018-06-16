Марадона извинился за курение во время матча Аргентина-Исландия

Легендарный футболист Диего Марадона извинился на странице в Instagram за то, что курил сигару во время матча своих соотечественников против Исландии.

Марадона объяснил, что у него был тяжёлый день, а про запрет курения на стадионе он просто не знал. «Приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам. Вперёд, Аргентина, давайте поддержим наших ребят как можно сильнее!»

Напомним, что матч между Аргентиной и Исландией завершился неожиданной ничьей. Каждая команда забила соперникам по одному голу.