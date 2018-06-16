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Дикое животное спровоцировало ДТП в Беловежской пуще
Находившийся за рулём внедорожника мужчина был доставлен в больницу.
Авария произошла в Каменецком районе. Её спровоцировало внезапно выскочившее на дорогу животное. От неожиданности водитель потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево.
Находившийся за рулём 26-летний водитель оказался зажат в салоне автомобиля деформированными элементами кузова. Извлечь его оттуда удалось только спасателям. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания первой помощи.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Находившийся за рулём внедорожника мужчина был доставлен в больницу.
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