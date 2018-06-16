В результате взрыва гранаты в Каракасе погиб 21 человек

Несчастный случай произошёл во время молодёжной вечеринки. Между двумя посетителями возникла ссора, во время которой один подросток достал гранату со слезоточивым газом и взорвал её.

После взрыва в клубе случилась паника, люди начали ломиться к выходам. На вечеринке находилось 500 человек, 21 из которых погибли от удушья и во время давки. Среди жертв оказалось девять несовершеннолетних. Многие посетители клуба были госпитализированы с тяжёлыми травмами и признаками удушья.

По итогам случившегося полиция задержала семерых человек. Очевидцы сообщают, что среди них есть подросток, который взорвал гранату.