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Новые учебники выпустят к 1 сентября в Беларуси
17.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Беларуси к 1 сентября выпустят 44 новых учебных пособия, сообщает директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук.
Новые пособия предназначены для четвёртых и восьмых классов, где учебная программа обновлена по всем предметам.
Будут изданы учебные пособия по иностранным языкам для третьего, шестого, девятого и десятого классов.
Новые книги по математике, информатике, трудовому обучению положат в портфель шестиклассники.
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В Беларуси к 1 сентября выпустят 44 новых учебных пособия, сообщает директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук. Новые пособия...
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