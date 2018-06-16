Новые учебники выпустят к 1 сентября в Беларуси

В Беларуси к 1 сентября выпустят 44 новых учебных пособия, сообщает директор Национального института образования (НИО) Валентина Гинчук.

Новые пособия предназначены для четвёртых и восьмых классов, где учебная программа обновлена по всем предметам.

Будут изданы учебные пособия по иностранным языкам для третьего, шестого, девятого и десятого классов.

Новые книги по математике, информатике, трудовому обучению положат в портфель шестиклассники.

Источник: ОНТ

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