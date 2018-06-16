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Датчане одержали минимальную победу над сборной Перу в матче чемпионата мира по футболу

17.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Датчане одержали минимальную победу над сборной Перу в матче чемпионата мира по футболу

Как и в первом матче в предварительной группе «С» между французами и австралийцами (2:1), в игре Дания — Перу одна из команд одержала победу с разницей в один мяч. И сильнее в этом поединке тоже оказался представитель Европы: датчане сломили сопротивление сборной Перу — 1:0.

Автором единственного взятия ворот в этом матче на 59-й минуте стал Юссуф Поульсен. 

В конце первого тайма судья проигнорировал стык в штрафной площади датской команды, однако воспользовавшись системой видеопомощи (VAR) изменил решение и назначил одиннадцатиметровый штрафной удар. Перуанцы имели отличный шанс для того, чтобы повести в счете. Но Кристиан Куэва не реализовал пенальти, ударив мимо ворот.

После матчей первого тура в группе «С» французы и датчане имеют по три очка, а австралийцы и перуанцы с нулем. Продолжение борьбы в этой «пульке» — 21 июня, когда Дания сыграет с Австралией, а Франция — с Перу.

Источник: sb.by

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Как и в первом матче в предварительной группе «С» между французами и австралийцами (2:1), в игре Дания — Перу одна из команд одержала победу с разницей в...
 
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