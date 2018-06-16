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Первая сенсация ЧМ по футболу: сборная Аргентины поделила очки с исландцами

17.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Первая сенсация ЧМ по футболу: сборная Аргентины поделила очки с исландцами

Третий день чемпионата мира принес первую сенсацию: очки потеряла сборная Аргентины, не сумевшая переиграть исландцев. Ничья — 1:1.

Аргентина имела тотальное преимущество во владении мячом (в процентах — 78 на 22), чаще била в створ ворот (7:3), однако что толку? Исландцы, для которых этот матч стал первым в истории в рамках финальных этапов ЧМ, выстроили грамотную оборону, симпатично прессинговали и при возможности также не стеснялись атаковать.

Серхио Агуэро на 19-й минуте классным ударом вывел аргентинцев вперед. Однако буквально через несколько минут после этого Альфред Финнбогасон провел ответный мяч. И больше голов в этой игре не было. Во втором тайме победу представителям Южной Америки мог принести Лионель Месси, но он не реализовал пенальти. 

Первая сенсация ЧМ по футболу: сборная Аргентины поделила очки с исландцами

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон, признанный лучшим игроком поединка, назвал великим моментом отбитый им пенальти. А для Месси этот эпизод, конечно, более чем неприятен. Болельщики сборной Аргентины надеются на то, что Месси приведет сборную к триумфу на этом ЧМ, однако начало у него, как видим, не очень-то задалось. 

У извечного антагониста аргентинца — Криштиану Роналду — накануне вышло куда лучше. И неважно, что португальцы также сыграли вничью.

Источник: sb.by

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Третий день чемпионата мира принес первую сенсацию: очки потеряла сборная Аргентины, не сумевшая переиграть исландцев. Ничья — 1:1. Аргентина имела...
 
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