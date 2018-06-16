Первая сенсация ЧМ по футболу: сборная Аргентины поделила очки с исландцами

Третий день чемпионата мира принес первую сенсацию: очки потеряла сборная Аргентины, не сумевшая переиграть исландцев. Ничья — 1:1.

Аргентина имела тотальное преимущество во владении мячом (в процентах — 78 на 22), чаще била в створ ворот (7:3), однако что толку? Исландцы, для которых этот матч стал первым в истории в рамках финальных этапов ЧМ, выстроили грамотную оборону, симпатично прессинговали и при возможности также не стеснялись атаковать.

Серхио Агуэро на 19-й минуте классным ударом вывел аргентинцев вперед. Однако буквально через несколько минут после этого Альфред Финнбогасон провел ответный мяч. И больше голов в этой игре не было. Во втором тайме победу представителям Южной Америки мог принести Лионель Месси, но он не реализовал пенальти.





Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон, признанный лучшим игроком поединка, назвал великим моментом отбитый им пенальти. А для Месси этот эпизод, конечно, более чем неприятен. Болельщики сборной Аргентины надеются на то, что Месси приведет сборную к триумфу на этом ЧМ, однако начало у него, как видим, не очень-то задалось.

У извечного антагониста аргентинца — Криштиану Роналду — накануне вышло куда лучше. И неважно, что португальцы также сыграли вничью.

Источник: sb.by

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