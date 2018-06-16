Пункт возврата в Национальном аэропорту «Минск» пока единственное место в стране, где Получить возврат денег наличкой, предъявив чек Tax Free сотруднику Белтаможсервиса. Он находится в зоне вылета.

Раньше Tax Free иностранцам возвращалось только безналичным перечислением на банковскую карточку. В магазине, где оформлялись документы, покупателю выдавался специальный конверт. В течение 6 месяцев после вывоза товара он мог вложить в него чек Tax Free со сведениями о своей банковской карте и опустить в специальный ящик в пункте таможенного оформления. Также конверт можно бесплатно отправить по почте с территории любого государства.

На сайте таможни «Минск-2» сообщается, что «в целом по республике за 5 месяцев текущего года было оформлено более 2 тысяч случаев возврата НДС. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года».

Напомним, в Беларуси система Tax Free работает с 2013 года. Единственный оператор, который занимается этим — РУП «Белтаможсервис». Сейчас у нас около четырех сотен магазинов предоставляют иностранцам возможность оформить Tax Free на различные товары.