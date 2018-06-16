ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Романчук: "Беларусь продолжает жить в режиме пенсионного крепостного права"

17.06.2018 01:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Картинка носит иллюстративный характер
Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какой должна быть эффективная пенсионная реформа.

«Российское правительство Владимира Путина сделало это. Против пожилых людей. Вопреки экономической теории и истории. На пользу VIP-распорядителям чужого. Дана команда «вира!» (вверх): налоги – вверх, пенсионный возраст – вверх, расходы на военку – вверх, зарплаты чиновников – вверх.

Справедливость по-кремлевски. 92% россиян против повышения пенсионного возраста. Ну и что, если ~80% россиян продолжает поддерживать В. Путина, который освятил своих доверием такое правительство.

Более 90% россиян против коррупции. Ее основной источник – государственные закупки. Ну и что, если ~80% россиян поддержало В. Путина, который узаконил такую систему?

На спасение проблемных и плохо управляемых банков деньги в бюджете и у Центробанка есть, на пожилых людей нет.

На компенсацию убытков и потерь российских мультимиллиардеров налогоплательщики сбрасываются, а на пенсии – не положено.

На госзакупки с гигантскими откатами в пользу избранных олигархов правительство Путина/Медведева бюджетные ресурсы текут регулярно. На пенсии хронически не хватает.

Таковы социально-экономические приоритеты Кремля. Зрелище в виде чемпионата мира по футболу обеспечили. Смотрите, наслаждайтесь. А наблюдать стабильный рост пенсий до 0 в месяц самой богатой нефтью, газом, металлами и всеми возможными природными ископаемыми слабо?

VIP-распорядители чужого могли бы и постараться, но народного запроса на это нет. Есть ведь доверие президенту и его кадровой политике. И ещё «крым-наш». Что заказывали, то и получили.

Самое скандальное, что премьер-министр Дмитрий Медведев называет повышение пенсионного возраста пенсионной реформой.

Российские проблемы несуразного, сильно идеологизированного правительства можно было бы не обсуждать. Проблема в том, что белорусские власти с открытым ртом смотрят на своих российских коллег и считают их решения квинтэссенцией лучшего мирового опыта в экономической политике.

В Беларуси также все громче звучат голоса, в том числе от независимых экспертов, о неизбежности повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и женщин.

Латание дыр в государственной монопольной пенсионной системе – это не реформа. Повышение пенсионного возраста и налогов – это не пенсионная реформа, а принуждение к вымиранию и эмиграции. Люди по-прежнему лишены права выбора. Они по-прежнему обречены на решения распорядителей чужого. От них труда и вклада в пенсионную систему по-прежнему зависит только запах бедности.

Беларусь продолжает жить в режиме пенсионного крепостного права. Повышение пенсионного возраста или повышение налогов – это лишь косметические корректировки этого крепостного права.

Пенсионная реформа – это когда у белоруса впервые в жизни появится право выбора пенсионной системы.

Это когда белорус будет сам решать, куда ему вкладывать его личные деньги в любую страну мира.

Реформой можно будет назвать только такие действия, в результате которых белорус будет иметь свой личный накопительный пенсионный счёт и в случае смерти передавать все свои пенсионные накопления детям.

Пенсионная реформа – это когда белорусы будут следить за состоянием фондовых рынков, а не с ужасом ждать новостей от распорядителей чужого о возрасте, налогах или состоянии экономики.

К сожалению, ни в России, ни в Беларуси правительства еще ни разу не предложили людям полноценную пенсионную реформу. В 2003-м это сделали мы с коллегами в книге «Беларусь: дорога в будущее».

Вот комплексное, системное предложение по пенсионной реформе. К сожалению, VIP-распорядители чужого продолжают игнорировать инновационные решения в пользу людей, предпочитая сохранять крепостное пенсионное право».

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Ярослав Романчук пишет о том, какой должна быть эффективная пенсионная реформа.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Soligorsk News
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика