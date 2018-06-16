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Романчук: "Беларусь продолжает жить в режиме пенсионного крепостного права"
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«Российское правительство Владимира Путина сделало это. Против пожилых людей. Вопреки экономической теории и истории. На пользу VIP-распорядителям чужого. Дана команда «вира!» (вверх): налоги – вверх, пенсионный возраст – вверх, расходы на военку – вверх, зарплаты чиновников – вверх.
Справедливость по-кремлевски. 92% россиян против повышения пенсионного возраста. Ну и что, если ~80% россиян продолжает поддерживать В. Путина, который освятил своих доверием такое правительство.
Более 90% россиян против коррупции. Ее основной источник – государственные закупки. Ну и что, если ~80% россиян поддержало В. Путина, который узаконил такую систему?
На спасение проблемных и плохо управляемых банков деньги в бюджете и у Центробанка есть, на пожилых людей нет.
На компенсацию убытков и потерь российских мультимиллиардеров налогоплательщики сбрасываются, а на пенсии – не положено.
На госзакупки с гигантскими откатами в пользу избранных олигархов правительство Путина/Медведева бюджетные ресурсы текут регулярно. На пенсии хронически не хватает.
Таковы социально-экономические приоритеты Кремля. Зрелище в виде чемпионата мира по футболу обеспечили. Смотрите, наслаждайтесь. А наблюдать стабильный рост пенсий до 0 в месяц самой богатой нефтью, газом, металлами и всеми возможными природными ископаемыми слабо?
VIP-распорядители чужого могли бы и постараться, но народного запроса на это нет. Есть ведь доверие президенту и его кадровой политике. И ещё «крым-наш». Что заказывали, то и получили.
Самое скандальное, что премьер-министр Дмитрий Медведев называет повышение пенсионного возраста пенсионной реформой.
Российские проблемы несуразного, сильно идеологизированного правительства можно было бы не обсуждать. Проблема в том, что белорусские власти с открытым ртом смотрят на своих российских коллег и считают их решения квинтэссенцией лучшего мирового опыта в экономической политике.
В Беларуси также все громче звучат голоса, в том числе от независимых экспертов, о неизбежности повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и женщин.
Латание дыр в государственной монопольной пенсионной системе – это не реформа. Повышение пенсионного возраста и налогов – это не пенсионная реформа, а принуждение к вымиранию и эмиграции. Люди по-прежнему лишены права выбора. Они по-прежнему обречены на решения распорядителей чужого. От них труда и вклада в пенсионную систему по-прежнему зависит только запах бедности.
Беларусь продолжает жить в режиме пенсионного крепостного права. Повышение пенсионного возраста или повышение налогов – это лишь косметические корректировки этого крепостного права.
Пенсионная реформа – это когда у белоруса впервые в жизни появится право выбора пенсионной системы.
Это когда белорус будет сам решать, куда ему вкладывать его личные деньги в любую страну мира.
Реформой можно будет назвать только такие действия, в результате которых белорус будет иметь свой личный накопительный пенсионный счёт и в случае смерти передавать все свои пенсионные накопления детям.
Пенсионная реформа – это когда белорусы будут следить за состоянием фондовых рынков, а не с ужасом ждать новостей от распорядителей чужого о возрасте, налогах или состоянии экономики.
К сожалению, ни в России, ни в Беларуси правительства еще ни разу не предложили людям полноценную пенсионную реформу. В 2003-м это сделали мы с коллегами в книге «Беларусь: дорога в будущее».
Вот комплексное, системное предложение по пенсионной реформе. К сожалению, VIP-распорядители чужого продолжают игнорировать инновационные решения в пользу людей, предпочитая сохранять крепостное пенсионное право».
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Экономист Ярослав Романчук пишет о том, какой должна быть эффективная пенсионная реформа.
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