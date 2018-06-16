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В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году

17.06.2018 00:57 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Повышение пенсий в 2019 году будет проводиться через индексацию и затронет только неработающих пенсионеров, сообщили в пресс-службе Минтруда.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, годовой доход пенсионеров в следующем году увеличится приблизительно на 12 тысяч рублей, то есть в среднем на тысячу рублей в месяц. Это произойдет благодаря повышению пенсионного возраста. По словам Голиковой, в дальнейшем эту сумму будут индексировать в установленном порядке.

В секретариате вице-премьера также отметили, что об этом увеличении можно говорить только по отношению к неработающим пенсионерам. В каждом конкретном случае прибавка будет зависеть от стажа и уплаченных взносов. Например, если ежемесячная пенсия в этом году составляет 14 тысяч рублей, то в 2019-м пенсионер будет получать по 15 тысяч в месяц с учетом графика индексации.

Сегодня правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, согласно которому пенсионный возраст в России поэтапно повысят до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Как отмечал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, эта мера поможет обеспечить новое качество экономического роста и повысить уровень жизни людей.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

 
 
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Повышение пенсий в 2019 году будет проводиться через индексацию и затронет только неработающих пенсионеров.
 
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