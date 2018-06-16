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В Малоритском районе застолье закончилось убийством
Иллюстративное фото
Происшествие случилось во время застолья.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, сказал, что вчера, в 19.30, в доме жительницы населенного пункта Старое Заболотье, с резаной раной в районе груди, найден труп 48-летнего мужчины.
Убитым оказался житель соседнего населенного пункта Луково. Он был животноводом на одном из сельскохозяйственных предприятий Малоритского района.
В ходе расследования было установлено, что убитый выпивал вместе со своим 47-летним коллегой. Его немедленно задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Вчера, 15 июня, в вечернее время в деревне Старое Заболотье Малоритского района было совершено убийство.
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