В Малоритском районе застолье закончилось убийством

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Происшествие случилось во время застолья.Официальный представитель УВД Брестского облисполкома, сказал, что вчера, в 19.30, в доме жительницы населенного пункта Старое Заболотье, с резаной раной в районе груди, найден труп 48-летнего мужчины.Убитым оказался житель соседнего населенного пункта Луково. Он был животноводом на одном из сельскохозяйственных предприятий Малоритского района.В ходе расследования было установлено, что убитый выпивал вместе со своим 47-летним коллегой. Его немедленно задержали. Возбуждено уголовное дело.