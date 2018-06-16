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Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист заявил, что заснул за рулем
Фото : ГКУ ЦОДД
По словам собеседника агентства, таксист Анарбек Чингиз рассказал, что двигаясь в пробке, на секунду задремал и «машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо».
Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя алкоголь отсутствовал. Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что таксист сел за руль пьяным.
В пресс-службе управления МВД по Москве сообщили
По данным полиции, в результате инцидента пострадали семь человек, в департаменте здравоохранения Москвы сообщили о восьми пострадавших. Источник РИА Новости сообщил, что среди пострадавших двое граждан Азербайджана, двое мексиканцев, двое россиян и один украинец. В посольстве Мексики подтвердили, что пострадали две гражданки страны, они получили легкие ранения.
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Водитель такси, сбивший пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка, заявил, что заснул за рулем.
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