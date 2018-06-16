Сати Казанова бросила казахского миллиардера из-за измен



Сати Казанова

— поведалаВ эфире программы был показан сюжет про тайный роман артистки с казахским миллиардером, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов. Сати подтвердила, что именно этот человек в течение нескольких лет был для неё самым близким и родным.Отношения звезды и бизнесмена разрушились после того, как Казанова узнала о ещё одной интрижке Кулибаева. Как оказалось, светская львицародила миллиардеру сына.— рассказала Казанова.По словам Сати, раньше она искренне считала, что мужчины обязаны обеспечивать её, одаривать дорогими презентами. Благодаря мужу-итальянцуКазанова поняла, что на самом деле важно в этой жизни.— отметила артистка.