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Сати Казанова бросила казахского миллиардера из-за измен

17.06.2018 00:23 — Разное | UDF  
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Сати Казанова
Сати Казанова в эфире программы "Секрет на миллион" призналась в романе с влиятельным бизнесменом, который приобрёл для неё недвижимость в Москве и окружил заботой.

"Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребёнка. С ним я была как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрёл машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всём происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне", — поведала Сати Казанова.

В эфире программы был показан сюжет про тайный роман артистки с казахским миллиардером Тимуром Кулибаевым, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов. Сати подтвердила, что именно этот человек в течение нескольких лет был для неё самым близким и родным.

Отношения звезды и бизнесмена разрушились после того, как Казанова узнала о ещё одной интрижке Кулибаева. Как оказалось, светская львица Гога Ашкенази родила миллиардеру сына.

"Помню, как я пришла к нему домой, а там на столе лежала газета, в которой рассказывалось про его тайный роман. Я спросила прямо, правда ли это? Он подтвердил, что правда. Понимаешь, одно дело догадываться, что к нему самолётами летают модели, а другое — знать наверняка. В итоге мы расстались. Но я до сих пор благодарна этому человеку за то, что он для меня сделал. Он оказал сильное положительное влияние на меня и мои взгляды", — рассказала Казанова.

По словам Сати, раньше она искренне считала, что мужчины обязаны обеспечивать её, одаривать дорогими презентами. Благодаря мужу-итальянцу Стефано Тиоццо Казанова поняла, что на самом деле важно в этой жизни.

"Я до сих пор помню, как мы встретились взглядами на свадьбе у друзей. Потом мы долго общались, переписывались, а вот виделись всего раз семь за год. В итоге решили пожениться, так как были уверены в собственных чувствах", — отметила артистка.

 
 
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Сати Казанова в эфире программы "Секрет на миллион" призналась в романе с влиятельным бизнесменом.
 
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