В центре Москвы такси въехало в толпу людей



Фото: Агентство городских новостей «Москва» / Стадник Игорь

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г .

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, он задержан.— сообщили в ГУ МВД.Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в момент происшествия водитель был трезв, но уснул за рулем. По словам таксиста, он работал всю ночь, а с места ДТП попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.— сказал собеседник агентства.Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.— сказал собеседник агентства.По данным Центра организации дорожного движения, наехавший на пешеходов таксист является гражданином Кыргызстана.Он работал в таксомоторной компании «Чекпоинт». Разрешение на осуществление перевозок у него действует до октября 2022 года.