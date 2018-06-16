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В центре Москвы такси въехало в толпу людей

17.06.2018 00:14 — Разное | UDF  
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Фото: Агентство городских новостей «Москва» / Стадник Игорь
Водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре около Гостиного двора в центре Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, он задержан. «Предварительная причина ДТП — не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка», — сообщили в ГУ МВД.

Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в момент происшествия водитель был трезв, но уснул за рулем. По словам таксиста, он работал всю ночь, а с места ДТП попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

«Два гражданина Мексики, один — Украины и две гражданки России госпитализированы», — сказал собеседник агентства.




По данным Центра организации дорожного движения, наехавший на пешеходов таксист является гражданином Кыргызстана.

Он работал в таксомоторной компании «Чекпоинт». Разрешение на осуществление перевозок у него действует до октября 2022 года.

 
Теги: Новости
 
 
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Водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре около Гостиного двора в центре Москвы.
 
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