Каково это - пережить менопаузу в 22 года

Кэти Джонстон никогда не думала, что в 22 года она сможет понять, что испытывают женщины, проходящие через менопаузу, и сопереживать им.



Врачи предложили Кэти временно ввести ее организм в состояние искусственной менопаузы, чтобы избавить ее от крайне болезненных симптомов эндометриоза / Фото: KATY JOHNSTON

Студентка из шотландского города Абердин очень хорошо понимает, как чувствует себя женщина в период менопаузы, потому что переживает то же самое.

Врачи предложили Кэти временно ввести ее организм в состояние искусственного климакса, чтобы избавиться от крайне болезненных симптомов, сопровождающих тяжелую форму эндометриоза. И Кэти согласилась.

По плану врачей, Кэти будет находиться в состоянии искусственной менопаузы как минимум в течение года. Для этого ей будут делать гормональные инъекции каждые три месяца.

«Сейчас у меня организм в состоянии гормонального хаоса», — говорит Кэти.

«Я принимаю гормонозаместительную терапию, меня бросает в жар по 4−5 раз в день. Меня тошнит, я чувствую себя плохо, настроение быстро меняется. Это гормональный бунт», — говорит Кэти.

«Это ужасно, но все же симптомы менопаузы — это лучше, чем то, что со мной было, когда я вообще не могла выйти из дома», — добавляет она.

Она рассказывает, как жила целый год до начала лечения.

Месячные у Кэти из-за эндометриоза были очень болезненными, сопровождались сильными коликами, рвотой и головной болью. Она была в отчаянии, так как врачи не понимали, насколько болезненным для нее было это состояние.

Эндометриоз — гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия — внутреннего слоя стенки матки — разрастаются за пределами этого слоя.



У каждой десятой женщины в Британии диагностируют эндометриоз / Фото: KATY JOHNSTON

По словам Кэти, ее состояние было настолько тяжелым, что пришлось приостановить обучение в университете.

«Меня рвало по 6−7 раз в день. Я не могла выйти на улицу, у меня все время кружилась голова», — говорит Кэти.

По словам Кэти, она чувствовала себя очень несчастной и одинокой.

«Я не могла выйти из дома, встретиться с друзьями. Не могла заниматься тем, что я так люблю — пением, например», — говорит Кэти.

По ее словам, чтобы поставить диагноз, врачам потребовалось несколько месяцев, а ей пришлось пройти через болезненные процедуры обследования.

В ходе лапароскопии у нее диагностировали кисту яичника и эндометриоз в тяжелой форме. По словам врачей, это один из самых тяжелых случаев эндометриоза, который им доводилось наблюдать у пациенток в таком возрасте.

После окончания Университета Глазго Кэти начала терять вес. За время болезни она потеряла 19 кг.



Кэти говорит, что менопауза в 22 года — странный опыт / Фото: KATY JOHNSTON

Ей рекомендовали операцию. Во время операции врач увидел, что одна из маточных труб Кэти разрослась до размеров матки. Тогда врач решил, что самым правильным будет ввести ее организм в состояние искусственной менопаузы, а потом сделать еще одну операцию.

По мнению врачей, такое решение даст Кэти шанс в будущем иметь детей.

Эндометриоз: факты

От эндометриоза в Британии страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста.

Эндометриоз является причиной бесплодия в 30−50% случаях.

От эндометриоза в Британии страдают 1,5 млн женщин — примерно столько же, сколько от диабета.

Обычно проходит 7,5 лет от появления первых симптомов до постановки диагноза.

На лечение эндометриоза в Британии тратится 10,9 млрд долларов в год.

Причины возникновения заболевания точно не установлены, так же как и нет способов лечения, гарантирующих успех.

После того как лечение с помощью искусственной менопаузы закончится, Кэти сделают операцию.

«Менопауза в 22 года — одна из самых странных вещей в мире», — говорит Кэти.

«Мне говорят: „Мы собираемся поставить работу твоих яичников на паузу“. Но заработают ли они снова? Можно ли это гарантировать? Врачи говорят, что да», — рассуждает Кэти.

Сейчас Кэти помогает тем, кто тоже страдает от эндометриоза.

Она завела в социальной сети аккаунт, посвященный борьбе с этим недугом, чтобы женщины, у которых диагностировали эндометриоз, не чувствовали себя в одиночестве.

«Мы, женщины, должны обсуждать свои проблемы и делиться опытом. У нас должна быть возможность говорить друг с другом», — говорит Кэти.