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В пуле с Бразилией два участника плей-офф прошлого мундиаля. Рассказываем о квартете E на ЧМ-2018
Бразилия выиграла последние 5 матчей с общим счетом 12:0, среди поверженных оказалась и немецкая дружина. Швейцария высоко котируется в рейтинге ФИФА — 6 место.
SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета E на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Здесь собраны три участника плей-офф ЧМ-2014, а Сербия добыла путевку на мундиаль благодаря победе в отборочной группе.
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В группе E собраны три участника плей-офф ЧМ-2014, а Сербия добыла путевку на мундиаль благодаря победе в отборочной группе.
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