Карточки со специальным футбольным дизайном и «футбольные» вклады — банки не смогли обойти главную тему предстоящего месяца. FINANCE.TUT.BY выбрал самые важные новости за последние две недели, которые стоит знать клиентам белорусских банков.

Новые технологии: оплата браслетами и еще один сервис быстрых переводов



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для тех, кто нужно периодически переводить деньги с карточки на карточку, появился еще один вариант: Банк БэлВЭБ запустил услугу P2P-переводов денежных средств с карты на карту любого белорусского банка — «Хутка на картку». С ее помощью держатели всех платежных карточек, выпущенных в рамках платежной системы Mastercard Worldwide, могут отправлять переводы денежных средств в режиме 24/7/365. Деньги сразу поступают на карту получателя перевода. Для выполнения перевода необходимы реквизиты карточки отправителя и номер карточки получателя.

Белорусы получили обновленные «жировки». Белинвестбанк подробно расписал , как с помощью мобильного банкинга счет за коммуналку можно оплатить, используя QR-код.

А еще в Беларуси начали использовать бесконтактные банковские платежные браслеты для быстрой и удобной оплаты. Теперь достаточно приложить руку к терминалу, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, на АЗС или за проезд в метро. Пилотный проект реализовал Приорбанк.

Карточная экономия

Все лето при оплате любых туристических и развлекательных услуг картой платежной системы Visa БСБ Банка, участники программы получают на свой счет 1% от суммы оплаты в виде кэшбэка. Бонусы начисляются за покупки авиа и железнодорожных билетов, бронирование отелей, гостиниц, оплату услуг аренды авто и яхт, билетов в музеи, галереи, выставки, парки развлечений по всему миру. Приятный бонус ожидает и за поездки на Uber.



Фото: autoua.net

Еще одни вариант экономии на отдыхе: получать бонусы по программе Альфа-Travel , которую предлагает Альфа-Банк. Здесь экономить можно совершая покупки с помощью банковских карточек. Например, копить на дешевые билеты Белавиа.

Банк также предложил держателям карточек подписку на привилегии : на выбор предложено четыре набора — Alfa, Gold, Black или Private. Например, стартовый набор Alfa предоставляет две карты Visa Classic или MasterCard Standard, SMS-оповещение, бесплатное обслуживание бонусной Карты № 1 и оформление справки для посольства. Кроме того, предусмотрена скидка до 50% на выбор индивидуального дизайна карты, перевод на счета в других банках и др. Пользоваться всем этим можно бесплатно, если объем безналичных операций клиента по всем картам (кроме кредитных) составляет 150 рублей в месяц. Пока что «оформить подписку» можно только в банковских отделениях.

До 28 сентября 2018 года все действующие обладатели платежных карточек Visa Electron Цептер Банка могут получить карточку более высокого уровня — Visa Classic сроком на 3 года абсолютно бесплатно.

Жизнь взаймы: новый кредит для пенсионеров



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Людям, у которых среди доходов только постоянные выплаты от государства (например, пенсия или пособие) банки не всегда рады видеть в роли кредитополучателей. Однако, и пенсионеры, при желании, могут залезть в долги. Например, недавно Паритетбанк запустил новый кредит «Пенсионный». Правда, рассчитывать на него могут только граждане вышедшие на заслуженный отдых, которым на момент обращения в банк не исполнилось 70 лет. Максимальная сумма кредита — 5000 рублей, но если вам нужно всего 2 — можно обойтись без справки о доходах.

Белорусский народный банк увеличил максимальный срок кредитования автомобилей Lada до 10 лет. Напомним, оплатить кредитными деньгами можно до 90% стоимости машины, ставка по кредиту — 12,99% годовых. Готовы внести аванс в виде 45% от стоимости авто, можете обойтись без справки о доходах.

Новости одной строкой

МТБанк изменил правила выплаты кэшбэка по картам «PayOkay», «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва».

выплаты кэшбэка по картам «PayOkay», «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва». Банк БелВЭБ сделает свою версию интернет-банка бесплатной для физических лиц.

свою версию интернет-банка бесплатной для физических лиц. Приорбанк предлагает выпустить карточку к ЧМ по футболу со специальным дизайном и по специальной цене — 20 рублей на 4 года. Также Белгазпромбанк предлагает бесплатно оформить «футбольную» карточку с талисманом Забивакой.

выпустить карточку к ЧМ по футболу со специальным дизайном и по специальной цене — 20 рублей на 4 года. Также бесплатно оформить «футбольную» карточку с талисманом Забивакой. Ну и в продолжении футбольной темы: Альфа-Банк начал принимать вклад с оригинальными названиями «Голевой пас» в рублях на 1 месяц под 7% годовых, который потом перекатиться в «Победный гол» (на 14 месяцев под 14% годовых).

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