Школа ждет новых ребят





У жителей района давно на слуху новость о закрытии третьей городской школы. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: «Да, реорганизации быть!» Принято решение райисполкома от 20 апреля 2018 г. № 247 «О ликвидации учреждения образования». Всех ребят и педагогов готова принять СШ № 2 им. Н. П. Массонова г. Свислочи. Недавно здесь прошел День открытых дверей для учащихся СШ № 3 и их законных представителей.

Педагоги учреждения образования рассказали гостям, что проектная мощность второй городской школы рассчитана на 1170 учащихся. Кабинеты физики, химии, информатики оснащены современным оборудованием и мебелью. Функционируют два спортивных и один актовый залы. Все занятия планируется проводить в одну смену. Рационально организована занятость детей в шестой школьный день.



Учащиеся 10-х классов смогут выбрать один из профильных классов: аграрный, профильный второй модели с изучением разных предметов по выбору учеников, изучение профессиональной подготовки по специальности «Водитель колесных тракторов категории «А». Учащиеся 11-х классов продолжат обучение по профилям, выбранным в 10 классе.



Для всех школьников будет организовано горячее питание по вариативному меню, а также диетпитание для нуждающихся.



Прием документов в учреждение образования начинается с 13 июня и продлится до 28 августа.



Безусловно, для школьников и их родителей это волнительный период и каждый переживает его по-своему.



Евгения Лукьянюк, мама учащихся СШ № 3 г. Свислочи:



– Конечно, я как мама очень переживаю по поводу сложившейся ситуации. Детям предстоит кардинально изменить обстановку – новая школа, новые педагоги, новые учащиеся. У нас уже имеется опыт смены школы. Для меня самое главное, чтобы детям было хорошо и комфортно в новом учреждении образования, чтобы учителя были добрее, лояльнее и с пониманием относились к новым ученикам.



Ангелина Лукьянюк, учащаяся СШ № 3 г. Свислочи:



– В моей школе самые добрые учителя и дети. Надеюсь на то, что наши классы сохранятся и друзья будут учиться вместе. Для меня этот вопрос уже не стоит столь остро, так как я собираюсь продолжить свое обучение в среднем специальном учебном заведении. Отчасти закрытие школы подтолкнуло меня к такому решению.



Арина Лукьянюк, учащаяся СШ № 3 г. Свислочи:



– Я в принципе не боюсь перемен. Но все же есть некое волнение: какими будут новые учителя, обстановка в школе. Я привыкла уже к своей школе, друзьям, одноклассникам. У нас очень добрые педагоги. Они всегда помогут, когда это нужно. Меня еще волнует, куда будут приходить выпускники на вечера встреч, если школы уже не будет. Конечно, мне очень жаль оставлять полюбившиеся родные стены. Надеюсь только на то, что наши классы сохранятся, как и обещали нам, и наши учителя будут и дальше продолжать нас учить.



Валентина Черба, заместитель начальника отдела образования Свислочского райисполкома:







– Да, продолжительное время закрытие третьей городской школы является обсуждаемой темой. Принято решение райисполкома о ликвидации этого учреждения образования. И не должно возникать никаких дискуссий по этому поводу: однозначно – будет реорганизация. Экономически нецелесообразно содержать три городские школы, когда все учащиеся могут обучаться в одной. Конечно, мы предусмотрели, чтобы такие перемены прошли менее болезненно для школьников и их родителей. Вторая городская школа готова принять всех ребят целыми классами, а также их педагогов. Мы постараемся сохранить классных руководителей, если того захотят дети. Будем учитывать пожелания и рекомендации учащихся и их родителей.

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора и из архива "СГ".