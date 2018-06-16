Драники по-новому. Три рецепта любимого блюда, которые точно придутся вам по вкусу

Драники — это настоящая находка для любителей вкусной и сытной еды, да и какой белорус не любит драники? Можно бесконечно экспериментировать с ингредиентами и каждый раз готовить неповторимое и особенное блюдо. Делимся вкусными идеями.

Драники с помидорами и беконом



Источник рецепта: кулинарное сообщество Bon Appétit

Ингредиенты: Картофель крупный — 3 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Бекон — по вкусу;

Томаты — по вкусу;

Моцарелла — по вкусу;

Зелень: базилик и укроп — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовим?

Чистим картошку, трем ее на крупной терке, отжимаем лишнюю влагу, добавляем яйца, солим и перчим по вкусу. Формируем небольшие драники и выкладываем на сковороду, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.





3. В это время режем кружочками томаты (в дальнейшем при обжарке их можно не только посолить и поперчить, но и добавить совсем немного сахара — так у них будет более выраженный вкус), обжариваем их с добавлением базилика. Любители остренького могут добавить к помидорам чеснок или тобаско.



4. Бекон тоже отправляем на быструю обжарку. Выкладываем подготовленную начинку -бекон, помидоры, сверху кусочки моцареллы — на уже выложенные на противень драники. Бекон можно заменить на шампиньоны или просто добавить их к основным составляющим.

5. Отправляем в духовку буквально на несколько минут, чтобы расплавился сыр. Подаем, посыпав зеленью.





Драники с морковью и шпинатом



Источник рецепта: кулинарное сообщество Bon Appétit

Ингредиенты: Картофель — 3 шт.;

Шпинат — ½ чашки;

Репчатый лук — ½ шт.;

Морковь — 1 шт.;

Кукурузная мука — ½ ст. л.;

Перец чили — ½ ч. л.;

Соль — по вкусу;

Растительное масло — для жарки;

Сметана или йогурт — для подачи.

Как готовим?

Картофель и морковь очищаем, моем. Натираем на крупной терке. Шпинат и лук рубим. Смешиваем картофель, морковь, шпинат и лук. Добавляем кукурузную муку. Солим, перчим. Перемешиваем. Сковороду смазываем растительным маслом, хорошенько разогреваем. С помощью столовой ложки выкладываем драники на сковороду. Обжариваем с обеих сторон до готовности. Подаем к столу со сметаной или йогуртом.

Картофельные оладьи с семгой



Источник рецепта: kitchenmag.ru

Ингредиенты: Картофель 500 г;

Лук репчатый небольшой 1 шт.;

Лук красный 1 шт.;

Яйцо куриное 1 шт.;

Мука 3 ст. л.;

Семга копченая 200 г;

Сметана 200 г;

Соль, перец по вкусу;

Масло растительное по необходимости.

Как готовим?

Картофель очищаем и натираем на терке, затем тщательно его отжимаем, перемешиваем и еще раз отжимаем. Лук очищаем, мелко нарезаем и добавляем к картофелю. Слегка взбиваем яйцо и добавляем его к картофелю вместе с мукой. Солим, перчим и тщательно перемешиваем. Выкладываем оладьи ложкой на нагретую с растительным маслом сковороду и жарим по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаем оладьи, выложив сверху сметану, а затем нарезанный полукольцами красный лук и кусочки красной рыбы. Приятного аппетита!