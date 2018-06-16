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Драники по-новому. Три рецепта любимого блюда, которые точно придутся вам по вкусу

17.06.2018 08:31 — Разное | Tut.by  
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Драники — это настоящая находка для любителей вкусной и сытной еды, да и какой белорус не любит драники? Можно бесконечно экспериментировать с ингредиентами и каждый раз готовить неповторимое и особенное блюдо. Делимся вкусными идеями.

Драники с помидорами и беконом


Источник рецепта: кулинарное сообщество Bon Appétit

Ингредиенты:

  • Картофель крупный — 3 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Бекон — по вкусу;
  • Томаты — по вкусу;
  • Моцарелла — по вкусу;
  • Зелень: базилик и укроп — по вкусу;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как готовим?

  1. Чистим картошку, трем ее на крупной терке, отжимаем лишнюю влагу, добавляем яйца, солим и перчим по вкусу.
  2. Формируем небольшие драники и выкладываем на сковороду, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.


3. В это время режем кружочками томаты (в дальнейшем при обжарке их можно не только посолить и поперчить, но и добавить совсем немного сахара — так у них будет более выраженный вкус), обжариваем их с добавлением базилика. Любители остренького могут добавить к помидорам чеснок или тобаско.


4. Бекон тоже отправляем на быструю обжарку. Выкладываем подготовленную начинку -бекон, помидоры, сверху кусочки моцареллы — на уже выложенные на противень драники. Бекон можно заменить на шампиньоны или просто добавить их к основным составляющим.

5. Отправляем в духовку буквально на несколько минут, чтобы расплавился сыр. Подаем, посыпав зеленью.


Драники с морковью и шпинатом


Источник рецепта: кулинарное сообщество Bon Appétit

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.;
  • Шпинат — ½ чашки;
  • Репчатый лук — ½ шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Кукурузная мука — ½ ст. л.;
  • Перец чили — ½ ч. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло — для жарки;
  • Сметана или йогурт — для подачи.

Как готовим?

  1. Картофель и морковь очищаем, моем. Натираем на крупной терке.
  2. Шпинат и лук рубим.
  3. Смешиваем картофель, морковь, шпинат и лук. Добавляем кукурузную муку. Солим, перчим. Перемешиваем.
  4. Сковороду смазываем растительным маслом, хорошенько разогреваем.
  5. С помощью столовой ложки выкладываем драники на сковороду. Обжариваем с обеих сторон до готовности.
  6. Подаем к столу со сметаной или йогуртом.

Картофельные оладьи с семгой


Источник рецепта: kitchenmag.ru

Ингредиенты:

  • Картофель 500 г;
  • Лук репчатый небольшой 1 шт.;
  • Лук красный 1 шт.;
  • Яйцо куриное 1 шт.;
  • Мука 3 ст. л.;
  • Семга копченая 200 г;
  • Сметана 200 г;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Масло растительное по необходимости.

Как готовим?

  1. Картофель очищаем и натираем на терке, затем тщательно его отжимаем, перемешиваем и еще раз отжимаем. Лук очищаем, мелко нарезаем и добавляем к картофелю.
  2. Слегка взбиваем яйцо и добавляем его к картофелю вместе с мукой. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
  3. Выкладываем оладьи ложкой на нагретую с растительным маслом сковороду и жарим по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
  4. Подаем оладьи, выложив сверху сметану, а затем нарезанный полукольцами красный лук и кусочки красной рыбы. Приятного аппетита!
 
 
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