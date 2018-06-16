Драники по-новому. Три рецепта любимого блюда, которые точно придутся вам по вкусу

Драники — это настоящая находка для любителей вкусной и сытной еды, да и какой белорус не любит драники? Можно бесконечно экспериментировать с ингредиентами и каждый раз готовить неповторимое и особенное блюдо. Делимся вкусными идеями.
Драники с помидорами и беконом
Ингредиенты:
Картофель крупный — 3 шт.;
Яйца — 2 шт.;
Бекон — по вкусу;
Томаты — по вкусу;
Моцарелла — по вкусу;
Зелень: базилик и укроп — по вкусу;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовим?
Чистим картошку, трем ее на крупной терке, отжимаем лишнюю влагу, добавляем яйца, солим и перчим по вкусу.
Формируем небольшие драники и выкладываем на сковороду, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
3. В это время режем кружочками томаты (в дальнейшем при обжарке их можно не только посолить и поперчить, но и добавить совсем немного сахара — так у них будет более выраженный вкус), обжариваем их с добавлением базилика. Любители остренького могут добавить к помидорам чеснок или тобаско.
4. Бекон тоже отправляем на быструю обжарку. Выкладываем подготовленную начинку -бекон, помидоры, сверху кусочки моцареллы — на уже выложенные на противень драники. Бекон можно заменить на шампиньоны или просто добавить их к основным составляющим.
5. Отправляем в духовку буквально на несколько минут, чтобы расплавился сыр. Подаем, посыпав зеленью.
Драники с морковью и шпинатом
Ингредиенты:
Картофель — 3 шт.;
Шпинат — ½ чашки;
Репчатый лук — ½ шт.;
Морковь — 1 шт.;
Кукурузная мука — ½ ст. л.;
Перец чили — ½ ч. л.;
Соль — по вкусу;
Растительное масло — для жарки;
Сметана или йогурт — для подачи.
Как готовим?
Картофель и морковь очищаем, моем. Натираем на крупной терке.
С помощью столовой ложки выкладываем драники на сковороду. Обжариваем с обеих сторон до готовности.
Подаем к столу со сметаной или йогуртом.
Картофельные оладьи с семгой
Ингредиенты:
Картофель 500 г;
Лук репчатый небольшой 1 шт.;
Лук красный 1 шт.;
Яйцо куриное 1 шт.;
Мука 3 ст. л.;
Семга копченая 200 г;
Сметана 200 г;
Соль, перец по вкусу;
Масло растительное по необходимости.
Как готовим?
Картофель очищаем и натираем на терке, затем тщательно его отжимаем, перемешиваем и еще раз отжимаем. Лук очищаем, мелко нарезаем и добавляем к картофелю.
Слегка взбиваем яйцо и добавляем его к картофелю вместе с мукой. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Выкладываем оладьи ложкой на нагретую с растительным маслом сковороду и жарим по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подаем оладьи, выложив сверху сметану, а затем нарезанный полукольцами красный лук и кусочки красной рыбы. Приятного аппетита!