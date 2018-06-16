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Смотрите, как в 68 лет американец ведет фитнес-блог. Мышцы этого дедушки хвалят даже прохожие

17.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Американец Билл Хендрикс стал популярным фитнес-блогером: за ним следят 35 тысяч подписчиков. И это не удивительно, потому что в свои 68 лет этот дедушка даст фору многим молодым посетителям тренажерного зала.

Историю Билла Хендрикса рассказало издание Metro. Он живет в Далласе, штат Техас. Уже давно как минимум два часа в день проводит в тренажерном зале. Когда в 2016 году завел себе аккаунт в Instagram, «ни с того ни с сего обзавелся множеством подписчиков, которые интересовались моими тренировками».

Фитнес-блогер рассказывает, что не соблюдает никакой специальной диеты и относится к еде как к топливу.

— Я ем примерно одно и то же каждый день. Овсянка, омлет, курица и салаты. И вообще не пью алкоголь, это всегда было не в моем духе.

От упражнений Билл Хендрикс отдыхает лишь раз в неделю. Но давать советы, как тренироваться другим, считает себя не в праве — все-таки он не профессиональный тренер.

— Я лишь могу поделиться своим опытом с теми, кому это интересно. Иногда на улице мне делают комплименты. Иногда завидуют. Но чаще всего все-таки поддерживают и с удовольствием следят за моим прогрессом.

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Американец Билл Хендрикс стал популярным фитнес-блогером - за ним следят 35 тысяч подписчиков. И это не удивительно: в свои 68 лет этот дедушка даст фору многим...
 
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