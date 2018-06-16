Цветочный тренд в интерьерах белорусов: топ самых лучших вариантов

Тренд на растительность в интерьерах пришел еще в прошлом году. В моде были панно с цветами, обои и просто цветочные композиции. В наших интерьерах цветочное направление тоже прижилось, местами очень удачно. Лучшее — в нашей подборке из риелтерских баз.

Квартира на ул. Пионерской



Фото: realt.by



Фото: realt.by

«Однушка» на ул. Туровского



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Коттедж в д. Высокое



Фото: realt.by

«Трешка» на Гая



Фото: realt.by

«Однушка» в д. Копище



Фото:realt.by

Дом в 1-м Енисейском переулке



Фото: realt.by

Коттедж в аг. Алесино



Фото:realt.by

«Однушка» на Калинина



Фото: realt.by

Двушка на ул. Бельского



Фото: realt.by

Коттедж на ул. Рябинницкой



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by