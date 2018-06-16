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Цветочный тренд в интерьерах белорусов: топ самых лучших вариантов

17.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Тренд на растительность в интерьерах пришел еще в прошлом году. В моде были панно с цветами, обои и просто цветочные композиции. В наших интерьерах цветочное направление тоже прижилось, местами очень удачно. Лучшее — в нашей подборке из риелтерских баз.

Квартира на ул. Пионерской


Фото: realt.by

Фото: realt.by

«Однушка» на ул. Туровского


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Коттедж в д. Высокое


Фото: realt.by

«Трешка» на Гая


Фото: realt.by

«Однушка» в д. Копище


Фото:realt.by

Дом в 1-м Енисейском переулке


Фото: realt.by

 

Коттедж в аг. Алесино


Фото:realt.by

 

«Однушка» на Калинина


Фото: realt.by

Двушка на ул. Бельского


Фото: realt.by

 

Коттедж на ул. Рябинницкой


Фото:realt.by

Фото:realt.by

 


Фото:realt.by

 

 
 
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Цветы на стенах и столах - лишь часть того, что можно увидеть в интерьерах белорусов.
 
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