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Цветочный тренд в интерьерах белорусов: топ самых лучших вариантов
Тренд на растительность в интерьерах пришел еще в прошлом году. В моде были панно с цветами, обои и просто цветочные композиции. В наших интерьерах цветочное направление тоже прижилось, местами очень удачно. Лучшее — в нашей подборке из риелтерских баз.
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Цветы на стенах и столах - лишь часть того, что можно увидеть в интерьерах белорусов.
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