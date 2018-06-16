"Дачные истории": беседку "слепили из того, что было" всего за 300 рублей

Трудно представить себе летний отдых на даче без главного места встреч и посиделок. Наша читательница Ирина в своей «Дачной истории» рассказывает, что даже при ограниченном бюджете в 300 рублей не стоит отказывать себе в удовольствии иметь на своем участке беседку.

— Пока идет «вечное» строительство дачи, мы задумались о месте для отдыха. Раньше для этих целей мы использовали старый шатер, но он плохо справлялся с природными стихиями.

Изначально планировали сделать просто стационарный навес, чтобы можно было посидеть даже в дождь, однако в процессе постройки немного увлеклись. В силу ну очень ограниченного бюджета основная часть материалов — то, что нашли на участке. Благо, дедушка, оставивший нам дачу в наследство, был очень запасливым. Нам не пришлось покупать ни одной доски. В процессе принимали участие мой муж, папа и немного я сама.

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Итак, июль 2015, хорошая погода, и впереди 4 выходных дня. Начинаем.

Первым делом выкопали и залили столбики под фундамент. Когда они высохли, поставили столбы-опоры. Предварительно их чистили рубанком, так как они много лет пробыли на улице и со временем почернели.





Выставив и связав между собой каркас, приступили к обвязке. В течении всего этого процесса каждый деревянный элемент тщательно обрабатывался пропиткой (Профитекс, дуб мореный). Все крепили на саморезы.





Обвязка, надо сказать, вышла весьма оригинальной, не как у всех. На переднюю стенку хватило круглых бревнышек небольшого диаметра. На остальные стенки крепили брусок, найденный на чердаке. Но так как он был уже напилен по размерам, приходилось фантазировать, как бы его хватило. Вот и вышло, что одни стенки зашиты горизонтально, другие вертикально. Но нам это нисколько не мешает и точно знаем, что наша беседка будет в единственном экземпляре.









После приступили к крыше. Сбили обрешетку из досок, оставшихся от другого строительства. Сверху накрыли ондулином.

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Изначально пол не планировался, но в итоге решили все же сделать. Поэтому пришлось повозиться, вписывая доски в уже готовую конструкцию. Настил отшлифовали и покрыли оставшейся пропиткой. В теории можно было и лаком сверху залить, но мы пока решили этого не делать. На этом бы казалось, и все.























Однако испытали наш домик на практике и обнаружили: косой дождь и яркое солнце прямо в глаз не добавляет особого комфорта. Так появилась идея закрыть проемы шторками. Сказано-сделано.





Купив самый недорогой лен, тросик, несколько крючков и посидев 40 мин за швейной машинкой, проблему решили. Успели как раз к 15-й годовщине нашей свадьбы. Вот такой вышел мне подарок от мужа, за что ему большое спасибо.









Прошло почти 3 года, беседка все еще стоит. Садовая мебель докупалась заводская отдельно в прошлом году, от нас требовалось только покрыть ее пропиткой и сшить матрасики с подушками.

По расходам вышло около 300 рублей плюс 4 полных дня работы:

Пропитка (9л) — 80 рублей,

Ондулин — 84 рублей,

Весь крепеж — 80

Ткань на шторки — 46 рублей.





P. S. В этом году муж изготовил мне очередной подарок (в 2-х экземплярах). Для отдыха у бассейна.

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REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

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