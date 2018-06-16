Магазин виртуальный, а права — реальные. Что нужно знать, делая покупки в интернете





Уже ни для кого не в новинку совершать покупки в интернете. В поисках товара за приемлемую цену мы часами выбираем на различных виртуальных торговых площадках всё — от одежды до мебели. Вот только здесь вас могут поджидать неприятные сюрпризы. Что же нужно знать потребителю, совершая покупки через интернет? За разъяснением корреспондент «СК» обратился к заместителю начальника отдела экономики райисполкома Елене Блахиной.





— Елена Владимировна, как вы считаете, почему многие обращаются к онлайн-магазинам?

— Думаю, считают это удобным: больший выбор, подходящая цена. Кроме этого, развитие интернет-торговли выгодно всем. Для предпринимателя — это возможность начать своё дело, для покупателя — возможность выбрать любой товар по лучшей цене, для государства — стабильные налоговые поступления и развивающаяся экономика.

— Что важно знать потребителю при заказе товара в сети?

— Желательно поиск товара осуществлять только в интернет-магазинах, размещённых на белорусском портале. При этом продавец на своём сайте должен довести до сведения потребителя информацию о себе и о товаре. Продавец дополнительно может устно предоставить потребителю сведения о сертификации товара (если товар подлежит обязательной сертификации) и о правилах эффективного и безопасного использования товаров, основные потребительские свойства и особенности предлагаемого товара.

В обязательном порядке сохраните данные об интернет-странице, на которой размещена информация о продавце и выбранном товаре.





— А на что покупателю стоит обратить внимание, получая товар из рук курьера?

— В первую очередь потребитель должен сопоставить информацию об интернет-магазине, полученную на сайте, с информацией в документах на приобретённый товар (технический паспорт, гарантийные талоны, в которых в обязательном порядке должна быть отметка о продавце: наименование, контактный телефон, подпись продавца). Такие отметки, как имя и номер мобильного телефона, на указанных документах не допускаются.

Курьер должен передать товар, который полностью соответствует образцу или описанию, представленному на сайте, а также информации, доведённой до его сведения при передаче товара.

Также по требованию покупателя он должен представить подлинник лицензии или её копию, оформленную в установленном порядке, провести проверку качества товара, его комплектности и выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара. Это кассовый (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, гарантийный талон, иные документы, в которых содержатся сведения о наименовании, стоимости товара, дате приобретения, продавце (полное наименование организации либо ФИО индивидуального предпринимателя, доменное имя, указанное в лицензии), подпись продавца.

Покупатель удостоверяет приём товара подписью в сопроводительных документах продавца.

— Сохраняются ли права потребителя при покупке через интернет-магазин?

— За покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Он вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара ненадлежащего качества обменять купленный товар на аналогичный, за исключением товаров, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 14.06.2002 №778. Потребитель, если ему продан товар ненадлежащего качества и (или) недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования о ремонте, соразмерном уменьшении цены, замене некачественного товара на качественный, расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы.

— А если нет на руках чека?

— Согласно пункту 5 статьи 19 Закона, отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований, так как подтверждением приобретения товара у данного продавца могут служить, к примеру, упаковочные материалы (фирменные пакеты, бумага и т.д.), запись в книге предварительных заказов и т.д.