В Минске ограничат движение транспорта 19 июня

Будут поэтапно вводиться временные ограничения движения всех видов транспорта по следующим улицам:
- проспект Машерова от улицы Красная до ул. Тимирязева;
- ул. Тимирязева от просп. Машерова до ул. Саперов;
- ул. Саперов на всем протяжении;
- просп. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской.
В указанный период в местах перекрытия участков дорог будет предусмотрена кратковременная остановка подвижного состава маршрутов городского пассажирского транспорта, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь». Данную информацию просят учитывать при планировании поездок.