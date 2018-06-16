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В Минске ограничат движение транспорта 19 июня

17.06.2018 08:25 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске ограничат движение транспорта 19 июня
Фото из открытых источников

Будут поэтапно вводиться временные ограничения движения всех видов транспорта по следующим улицам:

  • проспект Машерова от улицы Красная до ул. Тимирязева;
  • ул. Тимирязева от просп. Машерова до ул. Саперов;
  • ул. Саперов на всем протяжении;
  • просп. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской.

В указанный период в местах перекрытия участков дорог будет предусмотрена кратковременная остановка подвижного состава маршрутов городского пассажирского транспорта, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь». Данную информацию просят учитывать при планировании поездок. 

В Минске ограничат движение транспорта 19 июня
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Теги: Минск
 
 
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Ограничения в период после 23:00 вводятся в связи с подготовкой к проведению парада.
 
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