В Минске ограничат движение транспорта 19 июня

Будут поэтапно вводиться временные ограничения движения всех видов транспорта по следующим улицам:

проспект Машерова от улицы Красная до ул. Тимирязева;

ул. Тимирязева от просп. Машерова до ул. Саперов;

ул. Саперов на всем протяжении;

просп. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской.