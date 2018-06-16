Сегодня в Беларуси отмечают День медицинских работников

Трудно переоценить значение медицины в жизни человека и человечества в целом, ведь труд людей в белых халатах – это высокое служение на благо народа. И сегодня, мы рассказываем о тех, кто каждый день не покладая рук, усердно трудится для того, чтобы мы с вами были здоровы и полны сил.

Неудивительно, что от представителей самой гуманной профессии ежедневно, ежечасно требуются верность профессиональному долгу, человеческая и нравственная стойкость, самоотверженность и милосердие. Всеми этими качествами, безусловно, обладает районный педиатр Мария Лозко, которая своим бескорыстным трудом, удивительной способностью сострадать людям, и особенно самым маленьким пациентам, заслужила искреннюю любовь жителей нашего района.

Мария Владимировна – уроженка Гомельского Полесья, деревни Милошевичи Лельчицкого района, на Будакошелевщину переехала с семьей около 15 лет назад.

– Стать врачом мечтала с детства, а так как я очень люблю детей, вопрос выбора специализации не стоял, сразу решила: буду педиатром. И верна своему выбору почти 22 года. Мне всегда приятно встречать бывших пациентов и узнавать, что у них все хорошо, – говорит районный педиатр.





Кроме профессиональных знаний, врач, по ее мнению, должен иметь огромное терпение, уметь найти подход к каждому пациенту, ведь от этого во многом зависит результат. А детскому доктору нужно еще наладить контакт с мамами, убедить их в том, что именно этот метод или способ лечения необходимы для здоровья и благополучия их детей.

К слову, преданность профессии не осталась незамеченной: у Марии Лозко множество наград различных уровней, а одной из самых важных она считает победу в районном конкурсе за духовное возрождение «Рождественская звезда», где была удостоена специального приза в номинации «За активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни и верность врачебному долгу». А совсем скоро она будет занесена на Доску почета, которая появится в центральной районной больнице.

Еще одним профессионалом своего дела из числа работников Буда-Кошелевской ЦРБ, без сомнения, можно назвать Людмилу Жарину, медицинскую сестру гнойной перевязочной хирургического отделения учреждения здравоохранения. В нынешнем году за свой труд она удостоена благодарности районного исполнительного комитета.

Родилась и выросла Людмила Анатольевна в д. Тихиничи Буда-Кошелевского района. После окончания в 1989 году Гомельского медицинского училища вернулась на малую родину.

– Помню, когда прибыла на место работы, Николай Александрович Ильюшкин, занимавший в то время должность главного врача больницы, сказал: «Выбирай, какое отделение выберешь, туда тебя и направлю». И я, не задумываясь, выбрала хирургию, где и работаю уже почти 30 лет. Не знаю почему, но, несмотря на сложность и напряженность хирургии, меня всегда привлекал именно этот профиль, – делится Людмила Жарина.





Согласитесь, медицинская сестра – это первый помощник хирурга, от ее профессионализма и оперативности зависит здоровье, а порой и жизнь пациентов. И со всем эта прекрасная женщина справляется, ко всему находит подход и нужное слово, чтобы успокоить пациента. И именно в этом, как она считает, секрет ее профессионального успеха.

– А еще в нашей профессии никуда без трудолюбия, совершенствования своих навыков и, конечно же, умения сопереживать каждому пациенту, – считает Людмила Анатольевна.

О врачах травматологе-ортопеде Вадиме Апанасюке и хирурге Артеме Коваленко «Авангард» уже рассказывал как о молодых специалистах, за короткие сроки зарекомендовавших себя подающими надежды перспективными работниками. Еще одним поводом упомянуть на страницах районки о молодых людях стало письмо в редакцию от жительницы райцентра Марии Михайловны Ларченко.

«После перенесенной операции я вызвала на дом травматолога. Улыбчивый молодой человек сразу расположил к себе и вызвал у меня доверие, общался вежливо и мило. Осмотрев, сделал вывод, что у меня проблемы с сухожилиями, а не с мышцами, как я предполагала. Апанасюк порекомендовал делать упражнения и показал, какие именно и как их выполнять. Через некоторое время я снова обратилась к нему за помощью, передав свою просьбу через социального работника, и он также не отказал. Я не могу передать словами свою благодарность за квалифицированную помощь и вежливое отношение.





О том, как лечит молодой хирург Артем Коваленко, я узнала от своей соседки, которая после операции проходила у него лечение. По ее словам, месяц она безрезультатно лечила рану, а благодаря лекарству, которое он ей прописал, рана затянулась буквально за два дня. Соседка отзывалась о нем, как о внимательном и душевном докторе, который при встрече в городе никогда не пройдет мимо, не спросив о самочувствии. Ну как тут не порадоваться тому, что в нашей больнице работают такие специалисты? Несмотря на молодость, они не уступают в профессионализме опытным врачам».



