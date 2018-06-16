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Гончар Сергей Шелест обратился к исконному занятию своих предков и сохраняет его будущих поколений

17.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Гончар Сергей Шелест обратился к исконному занятию своих предков и сохраняет его будущих поколений
В последнее время на многих фестивалях и культурных мероприятиях пинчане и жители района замечают молодого человека, который увлеченно работает за гончарным кругом. Мы встретились с Сергеем Шелестом и поговорили о том, как из бесформенного куска глины получаются произведения искусства, узнали о традициях и секретах мастерства.

Потомственный гончар

Сергей Шелест родом из деревни Городная, что в Столинском районе. Она известна на Полесье как самобытный центр древнего промысла – традиции гончарства заложены здесь с 15 века. Было время, когда гончарные круги стояли практически в каждом доме городенцев.

Гончарному промыслу деревни Городная присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, а местный центр гончарства внесен в официальный перечень объектов нематериального культурного наследия Брестской области.

Собственно, именно в центре гончарства Сергей научился премудростям этого ремесла. В 2003 году с одноклассниками пришел сюда на экскурсию, которую проводила Олимпиада Леоновец, на то время директор центра. Так и состоялось первое знакомство с глиной. Девятилетнему мальчишке настолько понравилось, что на следующий день он пришел на мастер-класс вместе с братом и другом. В центре работали опытные гончары – Арсений Шелест (лучший гончар Республики Беларусь по итогам конкурса «Гончарный круг-2004») и Авраам Басовец (лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»). Постепенно Сергей и его старший брат Иван осваивали тонкости работы, которыми делились наставники. И этот интерес, как оказалось, вовсе не случаен: прадед братьев Шелестов был гончаром, да и дедушка в детстве учился гончарству.

По прошествии нескольких лет парней стали приглашать на районные и областные, а затем и на республиканские, международные фестивали, пленэры. После окончания школы Сергей поступил в Полесский госуниверситет, получил диплом, отслужил в армии. Затем вернулся в Пинск, устроился на работу в колледж машиностроения преподавателем физической культуры и здоровья. Но мысли о гончарстве и собственном деле не давали покоя. Поэтому в ноябре 2017 года Сергей купил гончарный круг и стал уделять любимому увлечению все больше времени. Так сложилось, что с гончарством связал свою жизнь и старший брат Сергея Иван – он ведет кружок «Юный гончар» в своей родной деревне.

Гончар Сергей Шелест обратился к исконному занятию своих предков и сохраняет его будущих поколений
Не боги горшки обжигают

Замечательные глиняные изделия – горшки, вазы, тарелки, кружки – хранят в себе и свет солнца, и тепло рук мастера, и жар огня. Эта уникальная посуда обладает особыми качествами, наполняет дом уютом. Но чтобы сделать ее своими руками, необходимы терпение и усидчивость, а также много знаний. Например, очень важна подготовительная работа с материалом. Рядом с Городной есть залежи хорошей глины – серой, черной, красной, белой. Сергей научился смешивать природный материал в нужных пропорциях. «Для начала кусок глины «сбиваю в бабку» – огромный ком. Затем снимаю стружку специальным деревянным приспособлением, буквально по миллиметру, удаляя из глины камушки, корешки и все лишнее. Она становится тонкой, как бумага. Стружку замачиваю в воде и заворачиваю в пленку, чтобы отлежалась. Затем нужно ее месить до однородной консистенции и только потом приступать непосредственно к лепке посуды», – рассказывает Сергей. На этом этапе очень важно «чувствовать» глину, уметь отцентровать ее на круге, сделать изделие симметричным и легким.

Заготовки горшков сохнут две недели, после чего отправляются в печь для обжига. Около пяти часов они находятся при температуре в 900-1 000 градусов, а затем их необходимо покрыть глазурью, которая служит не только для украшения, но и как защитный слой.

Гончары используют технику обвара – раскаленное изделие щипцами погружают в горячую болтушку (смесь молока, кваса, муки). В итоге от соприкосновения с этим настоем получается уникальный неповторимый узор.

Есть и другой способ декорирования – молочение. После первого обжига горшок достают из печи и покрывают молоком, затем снова отправляют в печь. В этом случае получится красивый цвет – от коричневого до темно-шоколадного.

Кстати, горшки из Городной узнаваемы, они отличаются желтым и зеленым цветом поливы (глазури), а также простой шаровидной формой. Ушко, которое примыкает к горшку, образует с ним прямой угол, в отличие от керамики других регионов. Вообще, у каждого изделия свое название и предназначение. «Мамзелька» – небольшой однолитровый горшок, «зливач» рассчитан на два литра, «семак» – на семь. Самый большой по объему – «поляк», использовавшийся для хранения зерна. Для молока – «глечык», для вина – «банька». А еще есть «макотра», «вазон», «гладышка», «рынька», «одинец»…

Гончар Сергей Шелест обратился к исконному занятию своих предков и сохраняет его будущих поколений
Терапия для души

«Гончарство – полет мыслей, идей. Пока оно не приносит большого дохода, просто по-настоящему притягательно для меня. Вижу, что людям интересно знакомиться с этим промыслом, пробовать самостоятельно сделать кувшинчик или вазу. Приятно дарить позитивные эмоции», – говорит Сергей.

Он признается, что во время работы за гончарным кругом получает удовольствие, полностью отключается от внешнего мира, на второй план уходят проблемы и негативные мысли.

Родители, супруга Ольга, друзья целиком поддерживают увлечение гончара и гордятся им. Уже около 15 лет прошло с того времени, как Сергей обратился к исконному занятию своих предков и сохраняет его для нынешних и будущих поколений. Недавно Сергей Шелест вступил в любительское объединение «Палескі шлях», организовывает выставки своих изделий, часто проводит мастер-классы, популяризирует уникальное полесское ремесло среди молодежи, участвует в проекте «Пинская пешеходка». Есть и заветная цель – собственная гончарная мастерская. Пожелаем мастеру воплощения всех творческих планов!

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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