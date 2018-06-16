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Хирургия и наставничество – дело всей жизни Ивана Фёдоровича Жука

17.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Хирургия и наставничество – дело всей жизни Ивана Фёдоровича Жука
Иван Федорович Жук на заслуженном отдыхе,но нашу встречу с талантливым хирургом-онкологом мы назначили в онкологическом диспансере не случайно: он снова прошелся по некогда родным кабинетам, поприветствовал коллег и вновь сел за свой стол, за которым за время работы выписал назначения не одной сотне пациентов.

В 1969 году молодой дипломированный специалист распределился в больницу Молотковичей как хирург. Сам же Иван Федорович – уроженец деревни Кротово Ивановского района. До получения диплома медицинского университета работал в фельдшерско-акушерском пункте Ганцевщины: как выпускник медучилища.

Герой материала рассказывает, что тогда в Молотковичской больнице все дни были операционными. Иной раз домой он возвращался, проведя четверо тревожных суток на дежурстве.

Онколог-хирург Иван Жук в свои 76 спокойно и уверенно идет по диспансеру, в котором начал работать в 1980 году. Об онкологии глубоко не рассуждает, в медицинские подробности не вдается. Просто скромно улыбается, когда речь заходит о его учениках. Теперь это известные в Пинске доктора, для которых он стал в свое время прекрасным учителем, наставником и примером для подражания.

– Николай Сачковский (теперь заведующий хирургическим отделением онкодиспансера), Алексей Савич (ныне заведующий диспансером) и Сергей Якимович (хирург) – это моя гордость, – не скрывая искренних слов похвалы говорит Иван Федорович. – Как мать учит дочь различным житейским премудростям, так и опытный хирург обучает молодых коллег. Сначала ученики ассистировали мне, но потом уже я был в качестве их ассистента.

Тяжело вздыхает заслуженный врач, когда рассказывает, что операции по поводу онкологических заболеваний практически навсегда меняют жизни людей. Да и сам этот раздел медицины – один из сложных. Для каждого вида злокачественных образований предусмотрена своя схема ле-чения. Многие же из видов заболевания протекают тяжело.

Вспоминая медицинское прошлое, Иван Федорович отмечает, что рабочий день редко заканчивался по графику. Также врач всегда был готов к ночным вызовам на работу, что случалось нередко.

– Хирург – профессия специфическая, – комментирует доктор. Если что-то вдруг случается, необходимо действовать очень быстро. Это медицина, здесь по-другому нельзя.

Сейчас на смену своему наставнику пришли его ученики – те, кто продолжает дело хирурга и кто спас и еще спасет не одну человеческую жизнь. К слову сказать, последовали примеру Ивана Федоровича не только его молодые коллеги. Сын и внук также пошли по его стопам: оба – анестезиологи-реаниматологи.

– Если бы сейчас встал вопрос о выборе профессии, я бы снова остановился на профессии врача. Без призвания никуда.

Елена Михайлюк.
Фото автора.

 
 
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