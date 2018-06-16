Ольга Ляховец заведует Берёзовичской амбулаторией, которая обслуживает население шести деревень Пинского района



Каждый день Ольга Ляховец встает рано, потому что нужно ехать на работу из Пинска в Березовичи. Со школьной скамьи девушка мечтала стать врачом и посвятить свою жизнь благородному труду – заботе о жизни и здоровье человека. И ее мечта сбылась.

Родители Ольги – отец Николай Петрович и мама Светлана Афанасьевна – поддержали выбор дочери. После окончания Гомельского государственного медицинского университета (факультет «лечебное дело») девушка получила диплом врача общей практики, ее направили для прохождения интернатуры в Пинскую центральную больницу. Сегодня Ольга Николаевна Ляховец заведует Березовичской амбулаторией врача общей практики, которая обслуживает население 6 деревень: Березовичи, Выжловичи, Новый Дворец, Тепенец, Богушево, Понятичи. Здесь проживает 1 298 человек.

Профессия медика – одна из самых сложных и ответственных, включает в себя профилактику, лечение, спасение больных. Ольга Николаевна это прекрасно понимает и умело использует современные знания, полученные в университете.

В деревнях живет много людей преклонного возраста, которым нужна помощь на дому. Поэтому рабочий график доктора полон экстренных вызовов. От деревенского врача требуется большое терпение, глубокие знания, ответственность и милосердие. За пять лет работы Ольга Николаевна узнала всех жителей, привыкла к своей работе и старается делать все на совесть. Она помогла многим людям укрепить не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе. И награда за это – уважение, признательность и благодарность.

Рядом с Ольгой Николаевной работает опытный медицинский персонал: акушерка Лидия Бобель, лечебный фельдшер Виталия Трембицкая, участковая медицинская сестра Татьяна Будкевич, лаборант Ольга Белко, медицинская сестра Валентина Маюк, санитарка Ирина Завадская, водитель автомобиля Сергей Фещенко. Они ее надежные помощники.

Работникам Березовичской амбулатории врача общей практики и всем, кто связал свою жизнь с профессией медика, – теплые и сердечные поздравления в канун профессионального праздника.

Нина Воробей,

д. Березовичи.