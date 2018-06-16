День медицинского работника отмечают в Беларуси

Профессиональный праздник отмечают сегодня представители одной из самых благородных профессий. В Беларуси – День медицинского работника.

Здравоохранение было и остаётся приоритетом социальной сферы. В больницах, поликлиниках, фельдшерских пунктах и роддомах свой долг выполняют около 40 тысяч врачей. Среднего медперсонала вдвое больше. Доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам. Беларусь входит в десятку стран с самым низким показателем младенческой смертности.

Многие достижения отечественной медицины получили международное признание. Белорусские клиники и центры пользуются популярностью у иностранных гостей.