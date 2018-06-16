У каждого времени свои нравы и свои нормы этикета. Если мы сегодня откроем книгу с правилами хорошего тона, которой лет 100, то на каждой странице найдем чему улыбнуться и удивиться.

Об авторе:

Оксана Зарецкая — основательница Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой , культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. Оксана работала с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничала с историком моды Александром Васильевым, занималась организацией образовательных и культурных проектов в Швейцарии и Беларуси. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и истории, который читает более 20 тысяч человек по всему миру.

Этикет — это отражение нравов своего времени. Строгая Викторианская эпоха дала миру много ограничений, любовь к черному цвету, строгие моральные нормы, которые в итоге привели к бунту. Начало ХХ века было отмечено серьезными реформами норм этикета, а две мировые войны и вовсе отменили многие условности и упростили жизнь обычного человека. Давайте посмотрим, как же поменялись правила этикета за последние 500 лет.

Гигиена и чистота

Начнем, пожалуй, с гигиены. Современные люди, по крайней мере большая часть из нас, в курсе важности чистоты. Мыться надо каждый день, равно как и менять одежду. Однако в Средние века и вплоть до начала ХХ века считалось, что банные процедуры вредны — они якобы раскрывают поры, через которые в организм проникают болезни. Другая причина отказа от контакта с водой — намеренное отрешение от земных радостей — была особенно распространена в фанатичных религиозных кругах Средневековья. Некоторые монахи и блаженные гордились, что умывались только дождем, а ноги их касались воды, лишь когда они переходили реку вброд.

Побочным эффектом такой нелюбви к чистоте были многочисленные насекомые, населявшие головы и одежды людей. У трубадуров даже был романтичный обычай пересаживать вшей со своего тела на любимую даму, чтобы в них «смешалась кровь». А гнид любовно называли «божьими жемчужинами».



Кадр из фильма «Контракт рисовальщика» носит иллюстративный характер

Все помнят картины эпохи Возрождения, где дамы изображены с маленькими зверьками: хорьками, горностаями, а позже и собачками. Эта любовь к животным носит очень практичный характер. Температура тела у них выше, чем у человека, поэтому они служили своего рода приманкой для блох, которые перескакивали с людей.

С дискомфортом от укусов насекомых справлялись специальными палочками-чесалками, которые крепились к поясу или вееру. Существовала целая индустрия производства этих палочек. Их украшали драгоценными камнями и делали из дорогих пород дерева и металлов.



Кадр из фильма «Опасные связи» носит иллюстративный характер

Мода XVII—XVIII веков требовала от дам плотного грима, под которым зрели акне. Чтобы дополнить «красоту» и стать совсем неотразимой, прыщи прятались под «мушками», а вместо своих бровей носились накладные из мышиных и соболиных шкурок. Отсюда и выражение «соболиные брови», то есть роскошные, густые. Только кажется мне, что вряд ли мы бы нашли красивыми настоящие соболиные брови, если бы повстречали их на улице.

Мода и дресс-код

Это сегодня мы можем целый день проходить в одной и той же одежде, а старые правила этикета гласили, что для каждого действия и выхода должен быть свой наряд: платье для прогулок, для обеда, утренний наряд, вечерний гарнитур. На завтрак нельзя было выйти в том же, в чем в обед, а к ужину полагался фрак. Замена его на смокинг в начале ХХ века вызвала бурю возмущения в аристократических кругах, но время и стремление к простоте взяли свое.

Сегодня же только упоминание о дресс-коде вызывает у обычного человека внутренний трепет и сопротивление. Мне кажется, это проявление страха и неуверенности в том, что человеку хватит знаний и умений выбрать достойную одежду, чтобы соблюсти дресс-код. Интерес к этикету и растущее количество публикаций на тему дресс-кода помогают получить недостающие знания. И замечательно, что эта традиция возрождается. Поэтому в ближайшие годы нас ожидает увеличение количества мероприятий, где люди будут одеты в соответствии с заявленным кодом.

Правила хорошего тона еще до начала ХХ века запрещали дамам появляться на улице с непокрытой головой. В книге о правилах поведения молодых девиц XIX века говорится, что поправлять ленты на шляпе на улице неприлично. Это правило можно сравнить с современным запретом на нанесение макияжа в общественных местах — процедура интимная и требует уединения.



Кадр из фильма «Герцогиня» носит иллюстративный характер

Мода на шляпы менялась с каждым сезоном. Для их хранения использовались специальные круглые коробки, которые можно увидеть в фильмах о старых временах. Иметь большое количество шляп считалось верхом стиля. Поэтому дамы шли на ухищрения — по-разному украшали одну и ту же основу. В каждом приличном городе была мастерская шляп, где работали модистки. Коко Шанель как раз начинала свой путь на модный олимп с этой профессии.

К сожалению, сейчас мы почти не носим этот аксессуар. В шляпе неудобно ездить в общественном транспорте. Это поняли еще в начале ХХ века, когда в Москве вышло постановление о запрете дамам в шляпах заходить в трамваи. Это было вызвано и нормами безопасности — часто эти головные уборы были утыканы длинными булавками, торчащими из-под перьев и цветов, которыми были украшены поля.

Сегодня в шляпе неудобно ездить в машине, ее некуда деть, когда мы заходим в помещение, потому что суровые гардеробщицы часто отказываются брать их на хранение, равно как и одежду без петелек. Страшно представить, чтобы в начале прошлого века господину во фраке и цилиндре указали в театре на дверь, потому что он не пришил петельку к пальто.

Носить брюки тогда тоже считалось моветоном. Поэтому мода на велосипеды была воспринята обществом в штыки. Широкие шаровары с юбкой до колен впервые надела Амалия Блумер — борец за права женщин. С тех пор такая одежда для езды на велосипеде называлась блумеры.



Та самая Амалия Блумер

Первая мировая война смягчила нравы в отношении брюк — дамам было неудобно в широких юбках помогать мужчинам и ухаживать за больными. Им разрешили более удобную одежду, но только во время работы. Выйти в свет или на улицу в таком виде по-прежнему считалось моветоном. Однако известный французский модельер Поль Пуаре «изобрел» широкие брюки и ввел их в дамский гардероб. Это было, конечно, подобно взрыву бомбы. Посмотрите на лицо графа Грэнтем в сериале «Аббатство даунтон», когда его младшая дочь явилась к столу в брюках, копируя образ известной танцовщицы и импресарио Иды Рубинштейн.

За столом

Поведение за столом — это большой раздел этикета, который тоже претерпел серьезные изменения. До XIV века считалось нормой сморкаться в скатерть и одежду. С развитием искусства и культуры Возрождения, появлением куртуазности правила стали строже. Рекомендовалось оставлять скатерть и занавески нетронутыми, а сморкаться прямо в руку.

Тогда же появился обычай выдавать каждому гостю на время пира одну тканую салфетку, которая оставалась с ним до конца праздника (а он мог длиться несколько дней). Чтобы ее не спутать с другими, на нее надевалось кольцо с именем владельца. Отсюда родом те самые кольца для салфеток, которые мы видим сегодня во время красивой сервировки стола.



Кадр из фильма «Анжелика — маркиза ангелов» носит иллюстративный характер

Обычай сильно чокаться стаканами во время обмена тостами растет из страха быть отравленным. Во время удара часть жидкости переливалась в посуду других гостей — так участники пира «гарантировали» себе безопасность. Такое действие за столом считалось моветоном уже в ХIХ веке. Инициировать его мог только хозяин. Но обычно было достаточно просто поднять бокал, обводя взглядом всех гостей. Возвращение традиции чоканья бокалами в наше время родом из советского прошлого, когда были утеряны многие правила высокого этикета. Их заменили нравы и обычаи, принятые в более низких сословиях.

Сложная сервировка, которую профессионалы называют полным кувертом, включает в себя несколько десятков предметов на одного человека. Сейчас мало кто владеет всем этим разнообразием в полной мере, да и редко можно встретить рестораны, где подача блюд требует хотя бы половины этого набора приборов.



Кадр из фильма «Анжелика и король» носит иллюстративный характер

Полная сервировка сегодня воспринимается как излишняя и претенциозная. В то время как правила воспитания ХIХ века требовали умения справляться с семью видами вилок, шестью видами ножей и таким же количеством ложек. Я уже не говорю обо всем разнообразии бокалов и стаканов, которые были придуманы для различных напитков. Однако, по моему убеждению, это знание лишним не будет. Тем более что в наше время наблюдается возрождение интереса к сложной и красивой сервировке.

Мужчина и женщина

Наверное, самые забавные правила этикета прошлого встречаются, когда мы говорим о взаимоотношении мужчин и женщин. Так, раньше считалось, что женщине неприлично гулять с мужчиной при свете луны, оставаться с ним наедине, если они не женаты. Садиться рядом в коляске или карете можно было только супругам или брату с сестрой.

Запрещалось также прикасаться друг к другу без серьезного повода. Целовать руку можно было только замужней даме и только в помещении. Про это правило, кстати, я рекомендую помнить и сегодня.

Женщина не могла выйти из дома без эскорта, оглядываться на улице и окликать знакомых. Никаких громких разговоров и жестикуляции. Не приветствовались в беседе шутки и острословие. Считалось неприличным кашлять и чихать.



Кадр из фильма «Влюбленный Мольер» носит иллюстративный характер

Мужчина не мог поздороваться с дамой на улице, пока она его не признает взглядом или кивком головы. Она первая протягивала ему руку, и, согласно старым правилам этикета, мужчина в ту же секунду должен был оставить все дела и сопроводить даму несколько шагов. По этой причине, кстати, даме считалось неправильным здороваться с курящим джентльменом. Он должен был бы сразу потушить сигарету — курить в присутствии женщин считалось моветоном. Как часто я вспоминаю об этом правиле, когда оказываюсь в кругу мужчин!

Если пара объявляла о своей помолвке, одни из самых строгих норм — викторианский этикет — запрещали им с этого момента общаться друг с другом без присутствия третьей стороны. Это был самый сложный период в отношениях. Очень часто молодым людям оставалось только изливать свои нежные чувства в переписке. Эпистолярный жанр был развит чрезвычайно. По этим письмам сегодня мы очень много узнаем о жизни наших предшественников. Интересно, что будут знать о нас наши потомки?

Демонстрировать свой интеллект для дамы тоже считалось не очень приличным. Темы для беседы должны были быть легкими и непринужденными. В книгах, описывающих светские рауты того времени, можно встретить жалобы некоторых дам на своих спутников, что они «опять говорят о политике или философии». Лучшим проявлением интеллекта для женщины считалось грамотное написание писем и ведение домашних дел.

Как видно, мы далеко ушли сегодня в понимании роли и места женщины, серьезно изменились правила поведения в обществе, упростился столовый этикет, улучшились нормы гигиены и чистоты. Вряд ли современному человеку понравилось бы при французском королевском дворе эпохи мушкетеров. Непривычные запахи, отсутствие традиции чистить зубы и каждый день мыться, сложный дворцовый церемониал удивили бы его, без сомнения. Но есть правила, об исчезновении которых мы жалеем: учтивость между мужчинами и женщинами, уважение родителей, умение сдерживать свои эмоции в обществе и другие.

А какие правила этикета из прошлого вам хотелось бы возродить в наше время?