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О нормах этикета прошлого: "У трубадуров был обычай пересаживать вшей со своего тела на любимую даму"
У каждого времени свои нравы и свои нормы этикета. Если мы сегодня откроем книгу с правилами хорошего тона, которой лет 100, то на каждой странице найдем чему улыбнуться и удивиться.
Этикет — это отражение нравов своего времени. Строгая Викторианская эпоха дала миру много ограничений, любовь к черному цвету, строгие моральные нормы, которые в итоге привели к бунту. Начало ХХ века было отмечено серьезными реформами норм этикета, а две мировые войны и вовсе отменили многие условности и упростили жизнь обычного человека. Давайте посмотрим, как же поменялись правила этикета за последние 500 лет.
Гигиена и чистота
Начнем, пожалуй, с гигиены. Современные люди, по крайней мере большая часть из нас, в курсе важности чистоты. Мыться надо каждый день, равно как и менять одежду. Однако в Средние века и вплоть до начала ХХ века считалось, что банные процедуры вредны — они якобы раскрывают поры, через которые в организм проникают болезни. Другая причина отказа от контакта с водой — намеренное отрешение от земных радостей — была особенно распространена в фанатичных религиозных кругах Средневековья. Некоторые монахи и блаженные гордились, что умывались только дождем, а ноги их касались воды, лишь когда они переходили реку вброд.
Побочным эффектом такой нелюбви к чистоте были многочисленные насекомые, населявшие головы и одежды людей. У трубадуров даже был романтичный обычай пересаживать вшей со своего тела на любимую даму, чтобы в них «смешалась кровь». А гнид любовно называли «божьими жемчужинами».
Все помнят картины эпохи Возрождения, где дамы изображены с маленькими зверьками: хорьками, горностаями, а позже и собачками. Эта любовь к животным носит очень практичный характер. Температура тела у них выше, чем у человека, поэтому они служили своего рода приманкой для блох, которые перескакивали с людей.
С дискомфортом от укусов насекомых справлялись специальными палочками-чесалками, которые крепились к поясу или вееру. Существовала целая индустрия производства этих палочек. Их украшали драгоценными камнями и делали из дорогих пород дерева и металлов.
Мода XVII—XVIII веков требовала от дам плотного грима, под которым зрели акне. Чтобы дополнить «красоту» и стать совсем неотразимой, прыщи прятались под «мушками», а вместо своих бровей носились накладные из мышиных и соболиных шкурок. Отсюда и выражение «соболиные брови», то есть роскошные, густые. Только кажется мне, что вряд ли мы бы нашли красивыми настоящие соболиные брови, если бы повстречали их на улице.
Мода и дресс-код
Это сегодня мы можем целый день проходить в одной и той же одежде, а старые правила этикета гласили, что для каждого действия и выхода должен быть свой наряд: платье для прогулок, для обеда, утренний наряд, вечерний гарнитур. На завтрак нельзя было выйти в том же, в чем в обед, а к ужину полагался фрак. Замена его на смокинг в начале ХХ века вызвала бурю возмущения в аристократических кругах, но время и стремление к простоте взяли свое.
Сегодня же только упоминание о дресс-коде вызывает у обычного человека внутренний трепет и сопротивление. Мне кажется, это проявление страха и неуверенности в том, что человеку хватит знаний и умений выбрать достойную одежду, чтобы соблюсти дресс-код. Интерес к этикету и растущее количество публикаций на тему дресс-кода помогают получить недостающие знания. И замечательно, что эта традиция возрождается. Поэтому в ближайшие годы нас ожидает увеличение количества мероприятий, где люди будут одеты в соответствии с заявленным кодом.
Правила хорошего тона еще до начала ХХ века запрещали дамам появляться на улице с непокрытой головой. В книге о правилах поведения молодых девиц XIX века говорится, что поправлять ленты на шляпе на улице неприлично. Это правило можно сравнить с современным запретом на нанесение макияжа в общественных местах — процедура интимная и требует уединения.
Мода на шляпы менялась с каждым сезоном. Для их хранения использовались специальные круглые коробки, которые можно увидеть в фильмах о старых временах. Иметь большое количество шляп считалось верхом стиля. Поэтому дамы шли на ухищрения — по-разному украшали одну и ту же основу. В каждом приличном городе была мастерская шляп, где работали модистки. Коко Шанель как раз начинала свой путь на модный олимп с этой профессии.
К сожалению, сейчас мы почти не носим этот аксессуар. В шляпе неудобно ездить в общественном транспорте. Это поняли еще в начале ХХ века, когда в Москве вышло постановление о запрете дамам в шляпах заходить в трамваи. Это было вызвано и нормами безопасности — часто эти головные уборы были утыканы длинными булавками, торчащими из-под перьев и цветов, которыми были украшены поля.
Сегодня в шляпе неудобно ездить в машине, ее некуда деть, когда мы заходим в помещение, потому что суровые гардеробщицы часто отказываются брать их на хранение, равно как и одежду без петелек. Страшно представить, чтобы в начале прошлого века господину во фраке и цилиндре указали в театре на дверь, потому что он не пришил петельку к пальто.
Носить брюки тогда тоже считалось моветоном. Поэтому мода на велосипеды была воспринята обществом в штыки. Широкие шаровары с юбкой до колен впервые надела Амалия Блумер — борец за права женщин. С тех пор такая одежда для езды на велосипеде называлась блумеры.
Первая мировая война смягчила нравы в отношении брюк — дамам было неудобно в широких юбках помогать мужчинам и ухаживать за больными. Им разрешили более удобную одежду, но только во время работы. Выйти в свет или на улицу в таком виде по-прежнему считалось моветоном. Однако известный французский модельер Поль Пуаре «изобрел» широкие брюки и ввел их в дамский гардероб. Это было, конечно, подобно взрыву бомбы. Посмотрите на лицо графа Грэнтем в сериале «Аббатство даунтон», когда его младшая дочь явилась к столу в брюках, копируя образ известной танцовщицы и импресарио Иды Рубинштейн.
За столом
Поведение за столом — это большой раздел этикета, который тоже претерпел серьезные изменения. До XIV века считалось нормой сморкаться в скатерть и одежду. С развитием искусства и культуры Возрождения, появлением куртуазности правила стали строже. Рекомендовалось оставлять скатерть и занавески нетронутыми, а сморкаться прямо в руку.
Тогда же появился обычай выдавать каждому гостю на время пира одну тканую салфетку, которая оставалась с ним до конца праздника (а он мог длиться несколько дней). Чтобы ее не спутать с другими, на нее надевалось кольцо с именем владельца. Отсюда родом те самые кольца для салфеток, которые мы видим сегодня во время красивой сервировки стола.
Обычай сильно чокаться стаканами во время обмена тостами растет из страха быть отравленным. Во время удара часть жидкости переливалась в посуду других гостей — так участники пира «гарантировали» себе безопасность. Такое действие за столом считалось моветоном уже в ХIХ веке. Инициировать его мог только хозяин. Но обычно было достаточно просто поднять бокал, обводя взглядом всех гостей. Возвращение традиции чоканья бокалами в наше время родом из советского прошлого, когда были утеряны многие правила высокого этикета. Их заменили нравы и обычаи, принятые в более низких сословиях.
Сложная сервировка, которую профессионалы называют полным кувертом, включает в себя несколько десятков предметов на одного человека. Сейчас мало кто владеет всем этим разнообразием в полной мере, да и редко можно встретить рестораны, где подача блюд требует хотя бы половины этого набора приборов.
Полная сервировка сегодня воспринимается как излишняя и претенциозная. В то время как правила воспитания ХIХ века требовали умения справляться с семью видами вилок, шестью видами ножей и таким же количеством ложек. Я уже не говорю обо всем разнообразии бокалов и стаканов, которые были придуманы для различных напитков. Однако, по моему убеждению, это знание лишним не будет. Тем более что в наше время наблюдается возрождение интереса к сложной и красивой сервировке.
Мужчина и женщина
Наверное, самые забавные правила этикета прошлого встречаются, когда мы говорим о взаимоотношении мужчин и женщин. Так, раньше считалось, что женщине неприлично гулять с мужчиной при свете луны, оставаться с ним наедине, если они не женаты. Садиться рядом в коляске или карете можно было только супругам или брату с сестрой.
Запрещалось также прикасаться друг к другу без серьезного повода. Целовать руку можно было только замужней даме и только в помещении. Про это правило, кстати, я рекомендую помнить и сегодня.
Женщина не могла выйти из дома без эскорта, оглядываться на улице и окликать знакомых. Никаких громких разговоров и жестикуляции. Не приветствовались в беседе шутки и острословие. Считалось неприличным кашлять и чихать.
Мужчина не мог поздороваться с дамой на улице, пока она его не признает взглядом или кивком головы. Она первая протягивала ему руку, и, согласно старым правилам этикета, мужчина в ту же секунду должен был оставить все дела и сопроводить даму несколько шагов. По этой причине, кстати, даме считалось неправильным здороваться с курящим джентльменом. Он должен был бы сразу потушить сигарету — курить в присутствии женщин считалось моветоном. Как часто я вспоминаю об этом правиле, когда оказываюсь в кругу мужчин!
Если пара объявляла о своей помолвке, одни из самых строгих норм — викторианский этикет — запрещали им с этого момента общаться друг с другом без присутствия третьей стороны. Это был самый сложный период в отношениях. Очень часто молодым людям оставалось только изливать свои нежные чувства в переписке. Эпистолярный жанр был развит чрезвычайно. По этим письмам сегодня мы очень много узнаем о жизни наших предшественников. Интересно, что будут знать о нас наши потомки?
Демонстрировать свой интеллект для дамы тоже считалось не очень приличным. Темы для беседы должны были быть легкими и непринужденными. В книгах, описывающих светские рауты того времени, можно встретить жалобы некоторых дам на своих спутников, что они «опять говорят о политике или философии». Лучшим проявлением интеллекта для женщины считалось грамотное написание писем и ведение домашних дел.
Как видно, мы далеко ушли сегодня в понимании роли и места женщины, серьезно изменились правила поведения в обществе, упростился столовый этикет, улучшились нормы гигиены и чистоты. Вряд ли современному человеку понравилось бы при французском королевском дворе эпохи мушкетеров. Непривычные запахи, отсутствие традиции чистить зубы и каждый день мыться, сложный дворцовый церемониал удивили бы его, без сомнения. Но есть правила, об исчезновении которых мы жалеем: учтивость между мужчинами и женщинами, уважение родителей, умение сдерживать свои эмоции в обществе и другие.
А какие правила этикета из прошлого вам хотелось бы возродить в наше время?
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О нормах этикета прошлого: "У трубадуров был обычай пересаживать вшей со своего тела на любимую даму"
Удивительные правила этикета, которые остались в прошлом.
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