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В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн

17.06.2018 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн
Фото из открытых источников

- В прошлом году в асфальтирование дорог вложено Br3,5 млн из городского бюджета. В этом году объем финансирования не сокращается. У нас есть план по асфальтированию и благоустройству. Работу будем продолжать на системной и справедливой основе, - слова председателя горисполкома Александра РОГАЧУКА приводит БЕЛТА

В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн В Бресте 12-летняя школьница на велосипеде попала под колеса троллейбуса

1,3 млн руб. направят на сплошное асфальтирование, 1,2 млн руб. - на текущий ремонт городских дорог, 500 тыс. руб. - на благоустройство дворов и столько же - на обустройство тротуаров. 

В ближайшее время начнется реконструкция бульвара Космонавтов. 

В этом году в областном центре дорожные строители уже привели в порядок ул. Волгоградскую, 17 Сентября. В планах этого года - асфальтирование сразу нескольких улиц микрорайона Березовка, ул. Октябрьская, К. Маркса, Варшавского шоссе.

 
Теги: Брест
 
 
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В числе крупных дорожных строек Бреста - Партизанский проспект, где работы уже начались, ул. Орджоникидзе.
 
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