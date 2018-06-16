В Бресте на асфальтирование улиц и дворов направят Br3,5 млн

- В прошлом году в асфальтирование дорог вложено Br3,5 млн из городского бюджета. В этом году объем финансирования не сокращается. У нас есть план по асфальтированию и благоустройству. Работу будем продолжать на системной и справедливой основе, - слова председателя горисполкома Александра РОГАЧУКА приводит БЕЛТА .

1,3 млн руб. направят на сплошное асфальтирование, 1,2 млн руб. - на текущий ремонт городских дорог, 500 тыс. руб. - на благоустройство дворов и столько же - на обустройство тротуаров.

В ближайшее время начнется реконструкция бульвара Космонавтов.

В этом году в областном центре дорожные строители уже привели в порядок ул. Волгоградскую, 17 Сентября. В планах этого года - асфальтирование сразу нескольких улиц микрорайона Березовка, ул. Октябрьская, К. Маркса, Варшавского шоссе.