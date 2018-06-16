Марадона на матче Аргентины нарушил запрет на курение на стадионе и показал расистский жест

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины, а нынче председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона посетил матч против Исландии на ЧМ-2018.



Диего Марадона. Фото: Reuters

Марадона курил сигару, тем самым проигнорировав предупреждение о запрете на курение на стадионе «Спартака» в Москве.

Кроме того, журналистка BBC Джеки Оутли обвинила Марадону в расистском жесте в адрес корейских фанатов.

— Теперь Марадона не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали «Диего», он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте. Все мы, кто это видел, ошеломлены, — написала Оутли.

Russia 2018 World Cup — No Smoking Allowed… Diego Maradona: pic.twitter.com/jbtCngl8tP — Extra Time (@ExtraTimeFootie) 16 июня 2018 г.

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