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Марадона на матче Аргентины нарушил запрет на курение на стадионе и показал расистский жест
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины, а нынче председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона посетил
Марадона курил сигару, тем самым проигнорировав предупреждение о запрете на курение на стадионе «Спартака» в Москве.
Кроме того, журналистка BBC Джеки Оутли
— Теперь Марадона не так крут. Болельщики из Южной Кореи просто кричали «Диего», он им улыбнулся, послал воздушный поцелуй и помахал рукой. Затем он растянул уголки глаз в стороны в явно расистском жесте. Все мы, кто это видел, ошеломлены, — написала Оутли.
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Бывший футболист и тренер сборной Аргентины, а нынче председатель правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадона посетил матч против Исландии на ЧМ-2018.
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