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Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции с трёх белорусских предприятий
Об этом профильные министерства договорились во время последних переговоров в Москве.
Тогда же была подписана дорожная карта. Решение принято под гарантии белорусской стороны. Напомним, недавний запрет касался молочной продукции в таре объёмом больше двух с половиной литров.
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Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции с трёх белорусских предприятий
Об этом профильные министерства договорились во время последних переговоров в Москве.
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