|
В Беловежской пуще открыли вакансию для готовых превратиться в волка
В крупнейшей природоохранной организации Беларуси открыта интересная вакансия: от соискателя требуется быть энергичным специалистом по коммуникациям, готовность вести социальные сети, а также «волчий блог».
Специалиста ожидают два проекта: совместная программа Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества в поддержку заповедности и природоохранный проект для Полесья.
В вакансии указано, что кандидат должен говорить по-русски, по-английски и по-белорусски, сообщает
Успешный соискатель сможет работать удаленно, в офисе в Беловежской пуще или в минском офисе, а также будет отправляться в командировки в Полесье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В крупнейшей природоохранной организации Беларуси открыта интересная вакансия: от соискателя требуется быть энергичным специалистом по коммуникациям,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)