В Беловежской пуще открыли вакансию для готовых превратиться в волка

Специалиста ожидают два проекта: совместная программа Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества в поддержку заповедности и природоохранный проект для Полесья.





Vacinartmsk.com . В вакансии указано, что кандидат должен говорить по-русски, по-английски и по-белорусски, сообщает





Успешный соискатель сможет работать удаленно, в офисе в Беловежской пуще или в минском офисе, а также будет отправляться в командировки в Полесье.