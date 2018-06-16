Могилевщина на грани коммунального коллапса

"Многие объекты эксплуатируются со значительным превышением сроков службы. Так, на 1 января текущего года средний износ сетей водоснабжения составлял от 35,6% до 99,8%, сетей водоотведения (канализации) – от 35% до 95%. Более того, немало объектов не функционирует из-за ненадлежащего технического состояния и отсутствия достаточных средств на их ремонт и модернизацию", - сообщает пресс-служба.





По информации ведомства, в деятельности водоснабжающих организаций выявлено множество нарушений законодательства и технических нормативно-правовых актов при эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства.