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Ученые нашли в "Городе мертвых" таинственную библиотеку

17.06.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Французские археологи во время раскопок в Судане наткнулись на уникальную коллекцию древних текстов и табличек.

Находки удалось обнаружить в местности Седейнга, где ранее были найдены руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие — супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в "город мертвых" — некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц. 

Древние тексты написаны на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Ученые предполагают, что возраст находки - 2700 лет.

 
 
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Французские археологи во время раскопок в Судане наткнулись на уникальную коллекцию древних текстов и табличек.
 
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