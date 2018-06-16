|
Ученые нашли в "Городе мертвых" таинственную библиотеку
Французские археологи во время раскопок в Судане наткнулись на уникальную коллекцию древних текстов и табличек.
Находки удалось обнаружить в местности Седейнга, где ранее были найдены руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие — супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в "город мертвых" — некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц.
Древние тексты написаны на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Ученые предполагают, что возраст находки - 2700 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французские археологи во время раскопок в Судане наткнулись на уникальную коллекцию древних текстов и табличек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)