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Восточноевропейский кубок по дрифтингу пройдёт 17 июня в аэропорту Минск-1
Восточноевропейский кубок по дрифтингу соберёт сегодня любителей автоспорта на взлётной полосе в аэропорту Минск-1.
Пилоты готовятся к парным заездам в управляемом заносе, а зрители – к интересному шоу: трассу расширили, гонщики будут ближе к трибунам. В один день пройдут квалификация и финальные заезды. Судят их по четырём критериям: траектория, угол, скорость и зрелищность.
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Восточноевропейский кубок по дрифтингу соберёт сегодня любителей автоспорта на взлётной полосе в аэропорту Минск-1.
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