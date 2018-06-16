Восточноевропейский кубок по дрифтингу пройдёт 17 июня в аэропорту Минск-1

Восточноевропейский кубок по дрифтингу соберёт сегодня любителей автоспорта на взлётной полосе в аэропорту Минск-1.

Пилоты готовятся к парным заездам в управляемом заносе, а зрители – к интересному шоу: трассу расширили, гонщики будут ближе к трибунам. В один день пройдут квалификация и финальные заезды. Судят их по четырём критериям: траектория, угол, скорость и зрелищность.