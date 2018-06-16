17 июня — День медицинских работников

Уважаемые медицинские работники района, ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником!

Ваша профессия была и остается одной из самых гуманных и благородных в мире. Ей посвящают себя люди, для которых нет чужой боли, кто в любое время дня и ночи готов прийти на помощь.

Бороться за каждую из человеческих жизней силой своей компетентности, опыта и побеждать — в этом и заключаются нелегкие трудовые будни медицинских работников. Ваша работа требует колоссального физического и морального напряжения, огромного терпения, глубоких знаний, милосердия и сопереживания.

Примите слова благодарности за ваш труд, за все, что вы делаете для сохранения жизни и здоровья людей. Желаем вам оптимизма, благополучия и счастья, стабильности и вдохновляющих перспектив.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Рабочие будни сельского фельдшера

Авторитетное медицинское светило на селе — фельдшер. Какая бы проблема со здоровьем ни случилась — поднялась ли высокая температура у ребенка, произошел ли сердечный приступ у пожилого человека, или кто-то получил травму, всем должны помочь на фельдшерско-акушерском пункте. Выезд в районную поликлинику — это, так сказать, крайний случай. В штате Бастунского ФАПа два человека: фельдшер-акушер и заведующая в одном лице — Оксана Марьяновна Шлемпо и ее помощница — санитарка Мария Валерьяновна Жемайтук.





День «земского доктора», так иначе можно назвать фельдшера на селе, не входит в рамки привычного рабочего дня. Не приносит эта должность ни больших денег, ни известности. Зато обеспечена искренняя благодарность от пациентов. И хорошая практика тоже. Так считает Оксана Марьяновна. Молодая женщина, переехав с семьей в Бастуны, поначалу работала медсестрой в отделении круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов. А позже сменила на посту свою коллегу — заведующую ФАПом Таисию Васильевну Бузук, которая ушла на заслуженный отдых. Новое рабочее место принесло немало хлопот прежде всего по хозяйственной части. Отопление печное, водопровод и канализация отсутствуют, здание требует ремонта. До начала трудового дня Оксаны муж Михаил брал на себя обязанности кочегара и водовоза. Ситуация требовала немедленного решения. Инициативная Оксана, приглядев пустующие помещения в здании сельского Совета, обратилась к главврачу центральной районной больницы. Вопрос непростой, требующий не только финансовой поддержки, но и содействия местной власти, рабочих рук. Начинание доброе, поэтому и нашло отклик.

— Нынешний ФАП строился, наверное, как личный дом: планировка, подвод коммуникаций, даже выбор цвета краски — все делали вместе с мужем. Результат, конечно, порадовал и нас, и пациентов, — рассказывает фельдшер.

И действительно, очень уютно и комфортно. Комната ожидания, совмещенный кабинет приема пациентов и аптечный пункт, объединенные процедурный и смотровой — настоящая поликлиника в миниатюре. Везде порядок, чистота. Сразу видна хозяйская рука.

Общаться с Оксаной легко, говорить можно на разные темы, но только в свободное время. На посту она ведет разговор исключительно по делу.

— Медучреждение — не место для посиделок. Каждую минуту может понадобиться кому-либо медицинская помощь, и если что-то пойдет не по графику — беда, — решительно заявляет собеседница.

В обслуживании медика с 15-летним стажем О.М. Шлемпо пять населенных пунктов, которые она колесит на своем велосипеде, около шестисот жителей, школа, патронаж новорожденных и тяжелобольных, контроль за неблагополучными семьями… В дополнение — общественная работа, депутатская. Оксану, «Марьяночку» — так называют ее пожилые, здесь уважают. И даже самые «буянистые» не только не обижают, но рядом с ней становятся спокойными и тихими. Разве что жалоб на плохую жизнь, на свои болячки не унять. Но женщина на это не сердится, разговаривает и с такими людьми: с кем-то — с улыбкой, с кем-то — с увещеванием, а кого, если надо, сердито отчитает за то, что своими поступками другим делает больно. Такая вот терапия.

Дел невпроворот, но вечером или утром всегда находится у Оксаны время для релаксации у благоухающего цветника возле дома, разговоров о планах на будущее с мужем, совместных занятий с сыновьями Игорем и Димой, бесед по душам с подругами. В эти выходные Оксану будут поздравлять не только с профессиональным праздником, но и неизменно желать ей здоровья по случаю дня рождения. Мы присоединяемся к добрым пожеланиям, пусть жизнь преподносит лишь приятные сюрпризы.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.