Чтобы сердце трепетало только от любви…





В преддверии Дня медицинского работника это пожелание коллегам и своим пациентам адресовала врач-кардиолог Вороновской центральной районной больницы Ануш Робертовна Егинян. Накануне мы побеседовали с молодым врачом о делах сердечных. И разговор состоялся довольно серьезный.

— Болезни системы кровообращения позиции в печальной статистике не сдают.

— К сожалению, да. За последние 25 лет заболеваемость БСК в мире выросла в 10 раз. В Беларуси они занимают ведущее место среди причин смертности. За 2017 год в районе от болезней системы кровообращения умерли 318 человек (12,6 на тысячу населения), в трудоспособном возрасте — 27 человек.

— В чем же причина печального финала?

— Это не рок, многих трагедий можно было бы избежать за счет грамотной профилактики, вовремя проведенной диспансеризации. В минувшем году сотрудниками Вороновской ЦРБ были проведены более 30-ти медико-просветительских акций «Цифры здоровья: артериальное давление». На предупреждении, предотвращении беды и должен быть акцент. Только в 2-5% случаев внезапная смерть наступает в медицинских учреждениях, где существуют реальные возможности успешной реанимации. В 80% случаев человек погибает в домашних условиях, еще в 15% — на улице или в публичном месте, а более чем в трети ситуаций — без свидетелей. Между тем для спасения жизни принципиально важно время, прошедшее с момента потери сознания до начала реанимационных мероприятий. Оптимальный период — первые 5-7 минут. Угроза нависает как над пациентами с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так и над теми, кто пока не осознает опасность ситуации — их недуг до поры до времени себя не выдает, протекает скрыто. Человек в силу возраста либо чрезмерной занятости старается не замечать первые тревожные звоночки.

— Ануш, о каких сигналах идет речь?

— Повышенное артериальное давление, частые головные боли, головокружение, нарушение памяти, плохой сон, обмороки. Стоит прислушаться к частым болям в области сердца. Хотя иногда — это просто результат измотанности организма. Но, как следствие, могут возникнуть и проблемы с сердцем.

— Где же кроется беда?

— В первую очередь, в образе жизни. Чрезмерное курение, употребление спиртных напитков, малоподвижный образ жизни, неправильные питание, режим труда и отдыха… Негативно сказываются стрессовые ситуации. Легкомыслие по отношению к своему здоровью также приводит к неутешительным последствиям. Поэтому так важно хотя бы раз в год обратиться в медучреждение с профилактическим осмотром.

— Какие еще рекомендации дадите по поводу грамотного отношения к своему организму?

— Нужно постоянно контролировать уровень артериального давления, вес тела. После 40 лет делать электрокардиограмму, биохимический анализ крови на уровень холестерина, проверять уровень глюкозы. Если результаты этих исследований и все показатели в порядке, на этом можно и остановиться. При профосмотре человек должен акцентировать внимание врача на каких-то признаках отклонений в состоянии здоровья. Например, если ухудшилась переносимость физической нагрузки, появилась одышка, которой раньше не было, или необъяснимые боли в груди. В таком случае специалист назначит дополнительные обследования.

— Придерживаетесь ли Вы сами данных рекомендаций?

— Да, конечно. Веду здоровый образ жизни, люблю велосипедные прогулки с друзьями и стараюсь строить свою жизнь на позитиве.

— А Ваши родные?

— Родители не любят жаловаться на здоровье и относятся к большему числу людей, которые обращаются к медикам лишь в особых случаях.

— Почему Вы сделали такой выбор профессии?

— Это был совет отца. Я очень довольна работой и возможностью помогать людям.

— При достаточно небольшом опыте работы Вас ценят коллеги, любят пациенты. Вам удалось завоевать авторитет.

— Приносить пользу может каждый человек, было бы стремление.

Галина ШЛЕМПО.

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