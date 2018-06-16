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Хорваты победили нигерийцев на футбольном чемпионате мира в России

17.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Хорваты победили нигерийцев на футбольном чемпионате мира в России

Сборная Хорватии обыграла в Калининграде футболистов Нигерии со счетом 2:0 в последнем матче вчерашнего игрового дня чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хорваты доминировали на протяжении всего первого тайма и на 32-й минуте сумели выйти вперед благодаря автоголу нигерийца Огенекаро Этебо. Сразу после перерыва игра пошла на встречных курсах - обе команды много атаковали, а успеха вновь добились хорваты. На 70-й минуте во время подачи углового удара нигерийцы нарушили правила в своей штрафной площади, и Лука Модрич четко реализовал пенальти - 2:0. Все попытки африканской команды отыграться успехом не увенчались.

В первой встрече предварительной группы D аргентинцы не смогли обыграть исландцев, завершив встречу вничью - 1:1. Турнирное положение: Хорватия - 3 очка (разница мячей - 2-0), Аргентина 1 (1-1), Исландия -1 (1-1), Нигерия - 0 (0-2).

Фото FIFA

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Сборная Хорватии обыграла в Калининграде футболистов Нигерии со счетом 2:0 в последнем матче вчерашнего игрового дня чемпионата мира, сообщает...
 
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