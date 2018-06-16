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Экипаж катамарана "Надежда" из Бреста "бороздит" просторы Национального парка "Припятский"
17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Экипаж катамарана "Надежда" Брестского областного общественного объединения "Туризм, экология, инвестиции" под руководством Петра Комяковича совершил водный поход по реке Уборть, что протекает по территории Национального парка "Припятский" в Гомельской области.
Река здесь очень красивая, ее не коснулась рука человека. По берегам великолепные дубравы.
А вот в воды в реке мало. Местами глубина не превышает 20 сантиметров. Катамаран частенько садился на мель. Экипажу стоило немалых усилий, чтобы стащить его с мели. Много завалов.
Огромные дубы порой реку перегораживают реку целиком. Приходится выгружать вещи и переносить тяжеленный катамаран по берегу, если такая возможность была.
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Экипаж катамарана "Надежда" Брестского областного общественного объединения "Туризм, экология, инвестиции" под руководством Петра Комяковича совершил водный...
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