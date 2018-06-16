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Житель Столинского района, которого разыскивали с четверга, найден мертвым
17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
15 июня 2018 года на берегу мелиоративного канала вблизи деревни Федоры Столинского района обнаружен труп 45-летнего местного жителя.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
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15 июня 2018 года на берегу мелиоративного канала вблизи деревни Федоры Столинского района обнаружен труп 45-летнего местного жителя. Официальный представитель...
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