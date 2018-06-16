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Житель Столинского района, которого разыскивали с четверга, найден мертвым

17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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15 июня 2018 года на берегу мелиоративного канала вблизи деревни Федоры Столинского района обнаружен труп 45-летнего местного жителя. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56474.php

Житель Столинского района, которого разыскивали с четверга, найден мертвым

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

- Умершего мужчину разыскивала милиция, как без вести пропавшего с 14 июня текущего года. Труп нашли соседи. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка. Устанавливается причина смерти.

 
 
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15 июня 2018 года на берегу мелиоративного канала вблизи деревни Федоры Столинского района обнаружен труп 45-летнего местного жителя. Официальный представитель...
 
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