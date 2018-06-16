Бешенство. О чём надо обязательно знать любителям собак и других животных. И не только им

Бешенство – острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается вирусом. Заболевание широко распространено во всем мире и является абсолютно смертельным, как для животных, так и для человека.



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По данным ВОЗ бешенство регистрируется более чем в 150 странах мира. Более трех миллиардов людей проживает в регионах, неблагополучных по бешенству.

Бешенством болеют практически все виды млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), а также грызуны, летучие мыши. Заражаться бешенством и передавать вирус другим животным и человеку может крупный рогатый скот, лошади и другие травоядные животные.

Человек заражается бешенством при контакте со слюной инфицированных животных – не только при укусах и царапинах, но и при ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек.

Современная эпизоотическая обстановка по бешенству в Беларуси характеризуется значительным распространением заболевания среди животных. Основным источником природного бешенства на территории Республики Беларусь являются лисица, волк и енотовидная собака. Возросшая эпизоотическая активность бешенства среди диких животных приводит к проникновению больных животных в населенные пункты и, как следствие, вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных. В Брестской области с начала 2018 года бешенство подтверждено лабораторно у 26 животных, из них 18 лисиц, 6 собак, 1 кот и 1 хорек.

Для обеспечения безопасности населения проводится комплекс мероприятий, направленных на борьбу с бешенством животных и на профилактику бешенства у человека. Основными задачами в борьбе с бешенством являются регулирование численности диких плотоядных животных, минимизация численности безнадзорных животных, иммунизация диких плотоядных, домашних и сельскохозяйственных животных, обеспечение антирабической помощи населению.

Бешенство - смертельное заболевание, но его можно предупредить. Прививки (антирабическая помощь) на сегодняшний день остаются единственным надежным средством защиты людей после укуса (оцарапывания, ослюнения) больным или подозрительным на заболевание бешенством животным.

Антирабическая помощь (прививки против бешенства) оказывается круглосуточно в травматологических (хирургических) кабинетах и отделениях организаций здравоохранения. В Брестской области в 2018 году за оказанием антирабической помощи обратилось 407 человек.

Таким образом, в случае укуса, ослюнения или оцарапывания животным нужно немедленно промыть место контакта проточной водой с мылом, края раны обработать 5% настойкой йода и обратиться за помощью в медицинское учреждение. Только врач может оценить риск возможного заражения бешенством и назначит курс прививок, если это необходимо. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Бешенство также можно предупредить, зная и выполняя простые правила поведения с животными.

Необходимо соблюдать правила содержания домашних животных, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 №834 «Об утверждении правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в Республике Беларусь» в соответствии с которыми владельцы животных обязаны выводить животных в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, запрещается выгуливать собак на придомовых территориях, содержать незарегистрированных животных, приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания, в школы и детские дошкольные учреждения, рынки, несовершеннолетним запрещается выгуливать собак потенциально опасных пород, и др.

Следует подчеркнуть, что при заболевании животного, либо при появлении симптомов, не исключающих бешенство, а также в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения за животным или выяснения причины его смерти.

От повреждений, нанесенных животными, часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу. Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, который в силу возраста не сможет правильно оценить ситуацию, может привести к агрессии любое, а тем более больное животное.

Постарайтесь избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными. Не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными, подбирать на даче, в лесу и т.д. диких животных. Ежи и мелкие грызуны также могут быть переносчиками бешенства. Не следует забирать с улицы безнадзорных животных, но если взяли, то необходимо в короткий срок показать его ветеринарному врачу и сделать прививку против бешенства.

При появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности, поскольку здоровые дикие животные как правило избегают встречи с человеком (держать дистанцию, не подходить, не трогать, не провоцировать на какие-то действия).

Сказать, что человек пострадал именно от бешеного животного можно только по результатам ветеринарной экспертизы или по результатам ветеринарного наблюдения за животным. Поэтому, если контакта избежать не удалось, не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, а нужно обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного. Если животное убежало, определить, было ли оно больно бешенством нельзя.

В Бресте работает участок отлова и содержания безнадзорных животных, где желающие могут безвозмездно взять себе питомца. Контактные телефоны: 8 162 95-81-30, +375 297 91 70 08.

Бешенство можно и нужно предупредить. Наше здоровье зависит только от нас. Как и с какой ответственностью мы будем относиться к себе и окружающим нас животным, таким и будет результат.

Елена Селькина, зав. отделением особоопасных инфекций

ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии

и общественного здоровья»