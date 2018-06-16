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«ЗАПОЛЬЕ» - моя малая Родина. Меж высоких хлебов...

17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Писатель, журналист, автор, редактор и составитель районного краеведческого альманаха «Астрамечаўскі рукапіс» Александр Волкович и известный аграрий, член-кореспондент Национальной академии наук Республики Беларусь, профессор Алексей Скакун побывали в научно-краеведческой экспедиции. Объектом пристального внимания и изучения для энтузиастов стала деревня Заполье Брестского района, которая находится на стыке Мотыкальского и Лыщицкого сельского совета, рядом с агрогородком Остромечево.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56470.php

«ЗАПОЛЬЕ» - моя малая Родина. Меж высоких хлебов...

«ЗАПОЛЬЕ» - известил дорожный указатель, и мы свернули с асфальта. Поросшая травой-муравой грунтовка, а вокруг – поля, поля... Зеленый ковер ржи на месте исчезнувшей во Времени деревушки Зборомирово, переходящей подворьями, потемневшими срубами, огородами и редкими строениями-новоделами в деревню Заполье. Справа – окраина фруктового сада ОАО «Остромечево», далее по ходу движения – угодья свинокоплекса «Западный». Это уже Мотыкальский сельский совет, хутора, впритык – просторы Лыщицкого сельсовета с Деревней будущего – агрогородком Остромечево, до которого отсюда не более 5-ти километров.

Все это кажется далеко-далеко, а здесь – полусонная тишина и сады с приусадебными участками по обе стороны тесной улочки. Жилые дома – старой постройки, на вид – 30-х годов. Однако мерзости запустения, как таковой, не наблюдаем. Повсеместно наглядные признаки рачительной хозяйственной деятельности – подкошенные обочины, побеленные деревья, свежие стожки и яркая зелень на грядках. Знать, живут здесь люди, хлеб жуют, ухаживают за огородами, растят домашнюю живность. То грузовик, груженный досками и брусьями, неспешно проследует, то легковушка ускоренным ходом проедет. Правда, детских голосов не слыхать, зато уж птичьих – хватает. Представляю, как поет и благоухает село ранним летним утром!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56470.php

«ЗАПОЛЬЕ» - моя малая Родина. Меж высоких хлебов...

Нет, не заброшен сей райский уголок, хотя и малолюден да отмечен приметами увядающей старины. Всего два десятка молчаливых хат, большинство из которых, как выяснилось позже, если можно так выразиться, временно жилые. То есть, хозяева сюда наведываются в основном в летний период. Дачники? Не совсем так. Точнее будет сказать – наследники.

Знакомимся с одной из них: Любовь Венедиктовна Игнатюк. Девичья фамилия матери – Козей. Вместе с соседом, Георгием Степановичем Антонюком, сгребала подсушенное сено в саду. А во дворе своего, родительского дома, показала нам огромный развесистый каштан. Посадила плод, будучи ребенком, а вот, глядите, какой вымахал... Показала также снимок Зборомировской начальной школы, которую когда-то закончила, и которая давным-давно сгорела. Нынче на месте школы – хлебные поля.

Рассказала о своих родителях. Мать – Вера Никифоровна, из местных. Отец, Игнатюк Венедикт Иванович, - фронтовик, орденоносец. Довелось с 1937 г. послужить в Польской армии, с весны 1944 г. по призыву Брестского райвоенкомата воевал на фронтах Великой Отечественной, в Восточной Пруссии, затем против японских милитаристов. Был тяжело ранен, контужен. Демобилизовали в сентябре 1946 г. Трудился в местном колхозе. Наследники хранят военный билет ветерана, где значится: гвардии младший сержант, пулеметчик, наводчик орудия, воевал в составе 676 стрелкового полка, 767 гаубичного артиллерийского полка, лечился в 4030-ом эвакогоспитале... Отмечены также боевые награды.

Любовь Венедиктовна вспоминает подробности родительской биографии. Например, поженились мать с отцов в 1942 году, во время фашисткой оккупации. Заставила суровая необходимость – неженатых и незамужних парней и девчат немцы отправляли на принудительные работы в Германию. Выход нашелся: молодые, по обоюдному согласию, срочно венчались в Вистычской Крестовоздвиженской церкви. Церковный архив после войны пропал. Прожили вместе в мире и согласии больше 50-лет, пока не понадобились документы для нотариального завещания... Вот и пришлось «молодым старикам» по новой, аж в 1994 г., подавать заявление в Мотыкальский сельсовет о заключении брака. И даже положенный на раздумье месяц чиновники им назначили...

Еще эпизод, не веселого свойства... Вскоре после войны, когда Венедикт Иванович вернулся в родную деревню, его семью чуть было не «раскулачили». За что? А все очень просто по тем временам: наиболее ярые активисты колхозного движения нашли в бабкином сарае... спрятанный лошадиный хомут. Кулак! Лошадей где-то прячет! Ларчик открывался легко: лошадей, что были в крестьянском хозяйстве, еще немцы угнали...

Несмотря на недоразумение, человек обиду на власть не затаил. Добросовестно трудился в колхозе, был бригадиром, жена – дояркой. Кстати, в паспортах обоих значится первоначальный адрес «малой родины» - хутор Зборомирово... Умер фронтовик в 1998 году в возрасте 75-ти лет. Наследники бережно хранят боевые награды деда и, конечно же, - память о нем.

Пожалуй, самый активный из местных жителей, что проживает здесь с супругой Галиной Александровной практически постоянно, и с кем мы познакомились, это уже упомянутый выше Георгий Степанович Антонюк. Он умело ухаживает за огородом и садом, держит пернатую живность и овец, недавно смастерил специальный инкубатор для цыплят, и вообще мастер на все руки. В его домашнем архиве есть фотография отца, Степана Филипповича, уроженца Заполья, призванного в действующую армию в сентябре 1944 года. Судя по штемпелю с готическим шрифтом на обороте фотокарточки, сделан был этот снимок в Германии, в первых числах победного мая 1945 года.

Геройский солдат гордо стоит с двумя боевыми товарищами на паркете немецкого фотоателье, открыто и спокойно смотрит в фотообъектив. Фронтовики – в парадных офицерских гимнастерках, в блестящих «хромочах» и кожаных ремнях. Победители!

Степан Филиппович был награжден, однако, к сожалению, награды в семье не сохранились. Ушел из жизни в 2007 году.

Зато трудовая награда матери Нины Арсентьевны, в девичестве Пивоварчук, в прошлом доярки колхоза имени Ленина - на самом почетном месте. Награда, по всем меркам, высокая - Орден Трудового Красного Знамени. Сохранилась и «Орденская книжка». Указ о награждении доярки от 7 декабря 1976 года - за подписью бессменного секретаря Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе Михаила Порфирьевича... По четыре с половиной тысячи литров молока от коровы надаивала передовая доярка. Причем, - вручную. В то время на фермах еще не было доильных ведер и молокопроводов, кормораздатчиков и навозоудалителей. Все-все своими натруженными крестьянскими руками приходилось делать дояркам и животноводам!

Но даже этот самоотверженный, нелегкий труд не идет в сравнение с теми тяготами и страхами, что довелось пережить крестьянам во время фашисткой оккупации. По рассказам матери, их семью, как и многих других односельчан, оккупанты выселили из хаты, поэтому ютились взрослые с детьми в сараях и наспех вырытых землянках. Вспоминала женщина, как однажды лощеный немец выхватил из ее рук младенца, до смерти напугав мать, грозя куда-то унести... Помнит, как угоняли в Неметчину односельчан... Как зверствовали захватчики-мадьяры... Как детишки перебивали голод грушками-«гнилушками» и грибами... Как страшно гудели в небе вражеские самолеты, грохотали разрывы и горели хаты – и в самом начале войны, и в ходе освобождения... Как ожидали весточек с фронта от ушедших на войну отцов, братье и сыновей... Как рвали руки и жилы, восстанавливая порушенное хозяйство, строили дома и создавали колхоз...

... В беседе с нами жители Заполья посетовали на то, что, мол, нет поблизости ни речки, ни озерца, ни пруда. Сохранился, правда отрезок мелиоративного канала, да и тот зарос... Поэтому, они считают, в жаркую погоду грозовые тучи деревушку, как правило, обходят, ибо отсутствует притяжение живой воды...

Позвольте с вами не согласиться, дорогие мои! Здесь существует другое притяжение огромной, непреодолимой силы – память родителей и предков, традиции поколений. А это, ох, как ценно и важно! Ведь дома, пруды и сады под мирным небом -дело наживное. Не так ли?!

А коль буйно колосится жито в окрестных полях, значит, Заполью – жить!

Взгляд из прошлого. Коллективный портрет жителей Заполье

Определить точную дату этого снимка практически невозможно. Можно предположить, что шумную деревенскую свадьбу – судя по количеству гармоней и аккордеонов (трофейных?) - вскоре после войны запечатлел заезжий фотограф, и попытаться узнать среди гостей жениха и невесту. Можно попробовать отыскать свидетелей сельского торжества, однако это занятие, скорее всего, безнадежное из-за давности события. Известно лишь одно: сделан старый снимок на фоне хаты, где проживала семья местных жителей по фамилии Жук. И домик этот под №11 стоит до сих пор, правду, крышу, сделанную из чарота и соломы, заменил серый шифер, поросший мхом со временем, а детская возня и переливы гармони сельский дворик давно не тревожат...

Обратите внимание на мальчишку с аккордеоном слева от сидящей на первом плане группки сельчан. Это Павел Николаевич Жук, сынишка хозяев хаты. В будущем (и в прошлом) - выпускник Брестского пединститута, житель Москвы, кандидат химических наук. Уехав после учебы в столицу СССР и женившись на москвичке, он каким-то образом изменил свою фамилию, а точнее, она трансформировалась, на российский манер, в «Жуков». По завещанию, Павел Николаевич похоронен неподалеку от Заполья - в Вистычах... Можно сказать, вернулся в родные места после долгих-долгих лет отсутствия...

Еще в Заполье помнят Анну Зиновьевну Жук, 1904 года рождения, тоже хозяйку этого дома. Причастна к родовому гнезду и внучка старших Жуков – Анна Павловна.

Именно Анна Павловна нашла в родительском альбоме сохранившийся каким-то чудом старый снимок, сделала копию, и подарила землякам.

Чтобы знали и помнили.

И что самое удивительное и волнительное, - старенький дом Жуков в Заполье не является нынче брошенным или ничейным. Анна Павловна, наследница и продолжательница рода, проживая постоянно в Австрии, регулярно приезжает в крохотную белорусскую деревню, ухаживает за дедовским домом и приусадебным участком, поддерживает связи с родиной своих предков.

 
 
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