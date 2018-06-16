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Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника
17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
15 июня, накануне принятия военной присяги, более 200 новоиспеченных десантников 38-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили первый, ознакомительный прыжок с парашютом. Гвардейцы-десантники проявили смелость, уверенность, успешно выполнив поставленную задачу. После совершения прыжков военнослужащим в торжественной обстановке вручили заслуженные знаки "Парашютист".
Фото Вадима Якубёнка
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15 июня, накануне принятия военной присяги, более 200 новоиспеченных десантников 38-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили первый, ознакомительный...
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