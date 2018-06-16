ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника

17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

15 июня, накануне принятия военной присяги, более 200 новоиспеченных десантников 38-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили первый, ознакомительный прыжок с парашютом. Гвардейцы-десантники проявили смелость, уверенность, успешно выполнив поставленную задачу. После совершения прыжков военнослужащим в торжественной обстановке вручили заслуженные знаки "Парашютист".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника

Фото Вадима Якубёнка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56468.php

Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июня, накануне принятия военной присяги, более 200 новоиспеченных десантников 38-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили первый, ознакомительный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начинается онлайн-охота за квартирами "тунеядцев"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика